«Запускает бумеранг»: Леонид Слуцкий про антироссийские шаги Финляндии Слуцкий заявил, что Финляндия пошла по пути русофобии после вступления в НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Финляндия после присоединения к НАТО взяла курс на русофобию и деградацию отношений с Россией, заявил в разговоре с NEWS.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что Хельсинки использует те же циничные приемы «из вашингтонских методичек» по ведению дипломатической войны, а также аналогичные подходы по разрушению связей в экономике, культуре, гуманитарной и образовательной сферах. По мнению главы либерал-демократов, финские власти таким образом запускают «отрицательный бумеранг».

Финляндское руководство запускает только отрицательный бумеранг. В результате Хельсинки, как и многие другие столицы стран Еврозоны, окажутся в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла, — сказал Слуцкий.

Парламентарий выразил уверенность, что со стороны России последуют ответные меры и они будут адекватными и соразмерными.

6 июля посол Финляндии в России был вызван в МИД, где ему заявили протест из-за проводимой Хельсинки политики в отношении России. Как заявила представитель МИД Мария Захарова, действия Финляндии направлены на разрыв дружественных отношений с Россией, которые формировались десятилетиями.

Также Россия в качестве ответной меры на недружественный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии объявила персонами нон грата девять финских дипломатов. Кроме того, Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.