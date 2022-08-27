Танцующая финка: чем известна 36-летняя Санна Марин Как девушка с рабочих окраин Хельсинки стала самым молодым премьер-министром в мире

Фото: Alexander Flocke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санна Марин

«Я человек. Мне тоже иногда хочется радости, света и веселья посреди всех этих темных туч», — со слезами на глазах заявила журналистам премьер Финляндии Санна Марин, комментируя обрушившиеся на нее скандалы последних недель. Вначале ей пришлось сдавать тест на наркотики (он оказался отрицательным) после утечки приватного видео с вечеринки, на котором Марин темпераментно танцует с друзьями. Премьер заявила, что не употребляла ничего кроме алкоголя, да и то в нерабочее время. А потом она извинилась за попавшее в Сеть фото с другой тусовки в стенах официальной резиденции Кесяранта — на нем две неизвестные дамы, очевидно, вхожие в премьерский офис, целуются топлес, прикрываясь табличкой с надписью «Финляндия». Несмотря на критические комментарии в соцсетях, в целом финны поддержали своего премьера. Чем известна 36-летняя Марин и в чем секрет ее популярности, разбирался NEWS.ru.

Социал-демократке Санне Марин было всего 34, когда в декабре 2019 года ее утвердили на посту главы правительства Финляндии. На тот момент она стала самым молодым действующим премьером в мире, пока 7 января 2020-го лавры не перешли к 33-летнему Себастьяну Курцу, избранному канцлером Австрии.

Санна всегда вела себя как максимально публичный и открытый политик, недаром ее называют кумиром поколения Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ее рабочая и нерабочая жизнь — открытая страница, фотоотчеты с протокольных мероприятий перемежаются с селфи из гамака или возле бассейна с томиком Агаты Кристи. Однажды Марин, будучи еще депутатом эдускунты (финского парламента), запостила фото, на котором кормит грудью свою новорожденную дочку Эмму.

На этой неделе малышка ест без остановки. Мы почти не спим. Мне удалось выспаться только один раз, когда муж вместе с дочкой уехал переночевать к моей маме, — поделилась народная избранница, вызвав сочувствие и понимание соотечественников.

К слову, когда спустя год Марин переберется из депутатского кресла в премьерское, отпуск по уходу за ребенком возьмет ее супруг — бывший футболист, а ныне бизнесмен и венчурный инвестор Маркус Райкконен. Сама Санна говорила, что никогда специально не думала о себе как о женщине.

Лично я никогда не думала о своем возрасте или гендере. Для меня были важны цели, ради которых я пришла в политику и завоевала доверие избирателей, — заявила политик в интервью телерадиокомпании YLE.

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press Маркус Ряйккёнен (муж) и Санна Марин

С гендерной повесткой у Марин связана непростая семейная история — родом из детства. Будущий премьер родилась в ноябре 1985 года в неблагополучной семье. Вместе с матерью и пьющим отцом они жили на съемных квартирах в Весала — спальном районе Хельсинки с не самой лучшей репутацией. Родители рано развелись, но мать нашла нового спутника жизни, точнее — спутницу. Маленькую Санну воспитывали «две мамы», и девочка стеснялась кому-либо об этом рассказать.

Из-за этого я чувствовала себя невидимкой, — признавалась Марин.

Денег в семье не хватало, и с подросткового возраста девушка подрабатывала в пекарне и кассиром в супермаркете. При этом она рассказывает, что мать всегда во всем её поддерживала. Благодаря этому Санна первая в их семье получила высшее образование: в 2012 году окончила Университет Тампере со степенью бакалавра по специальности «административное управление», а в 2017-м доучилась на магистра.

С 20 лет Санна принялась строить политическую карьеру, вступив в молодежное крыло Социал-демократической партии Финляндии. В 2006 году она получила полноценный партбилет, а в 2012-м избралась в городской совет города Тампере. При этом Марин быстро шла вверх по партийной лестнице и в 2014 году стала вторым заместителем главы финских социал-демократов Антти Ринне. Перед тем как занять премьерский пост, Санна Марин несколько месяцев поработала министром транспорта и связи в кабинете Ринне.

Назначение Марин премьером в разгар правительственного кризиса стало отчасти сенсацией. Все же Ринне считался одним из самых опытных финских политиков-тяжеловесов. Даже соседи поначалу отнеслись к Марин со скепсисом. Министр внутренних дел Эстонии, посол республики в РФ в 1990-х Март Хельме объявил, что у него «волосы встают дыбом оттого, что продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства». В ответ Марин парировала, что очень гордится своей страной, где «ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни».

В Финляндии кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого рабочего, специалиста и предпринимателя, — заявила Санна Марин.

В общем, президенту Эстонии Керсти Кальюлайд пришлось извиняться за неполиткорректность, сексизм и снобизм своего министра.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Сама же Марин сформировала преимущественно «феминистический» кабинет: в нем оказалось 12 женщин и 7 мужчин. В своей внутриполитической повестке премьер активно продвигает «инклюзивность, равенство и всеобщее благосостояние». Как отмечает британский таблоид The Sun, коалиция из пяти партий во главе с Марин обозначила новые приоритеты и кое-чего ей уже удалось добиться:

Санна Марин ввела обязательное образование до 18 лет и старается покончить с бездомностью.

Премьер стремится сократить «гендерный» разрыв в оплате труда (сейчас финские женщины зарабатывают 0,83 цента на каждый евро, заработанный мужчиной).

С августа 2022 года в Финляндии была запущена новая «родительская система», мотивирующая мужчин брать свою долю отпуска по уходу за ребенком, который в целом увеличивается с 54 до 97 дней. Тут Марин явно руководствовалась личной семейной историей.

Финляндия идет к цели стать углеродно нейтральной к 2035 году — в случае успеха Суоми окажется одной первых стран в мире, достигших нулевого уровня выбросов.

Марин получила «относительно высокие оценки» за то, как правительство справилось с пандемией «короны». В стране с 5,5-миллионным населением зарегистрировано чуть менее 1400 случаев смерти от COVID-19. Это один из самых низких показателей смертности на душу населения в мире. Хотя, конечно, заразный штамм «омикрон» не обошел стороной Суоми.

Именно при Марин Финляндия приняла историческое решение покончить с нейтралитетом во внешней политике и подала заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. При этом премьер уверяет, что на территории страны не будут размещены ядерное оружие и базы Альянса. Она также высказалась за ограничение туризма из России.

Что касается последних скандалов, то эксперты уверены, что они не выльются во что-то серьезное. Санне Марин не впервой будоражить публику. Так, в октябре 2020 года молодой премьер поучаствовала в модной фотосессии, дав интервью финскому глянцевому журналу Trendi. На его страницах Санна предстала в брючном костюме на голое тело, вызвав шквал критики. Парадоксально, что ревнителями «приличий» выступили в основном финские мужчины, а вот женщины поддержали Санну. Финки запустили флешмоб под лозунгом #imwithsanna («Я с Санной»), фотографируясь в блейзерах без белья. К ним присоединились и некоторые представители сильного пола — в пародийном ключе. Так Санне Марин удалось невольно развлечь соотечественников. А сейчас они массово танцуют на камеру «в стиле Санны» и выкладывают ролики в Сеть. Так что отставка премьеру явно не грозит.