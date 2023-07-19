«Это похоже на ад»: как Европа страдает от аномальной жары Температура в Испании, Италии, Греции и других странах достигла новых исторических максимумов

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Европу пришла аномальная жара. Уже на этой неделе температура воздуха в южных странах достигла 40 градусов. Позже она поднимется до 50. Такая погода установилась из-за антициклонов «Цербер» и «Харон», которые пришли из Африки. Метеорологи отмечают, что аномальная жара наблюдается и в других частях планеты — от Америки до Ближнего Востока. Как жители Средиземноморья спасаются от высоких температур, что будет с погодой дальше — в материале NEWS.ru.

В каких странах Европы больше 40 градусов жары

Тяжелее всех приходится жителям Южной Европы — Испании, Италии, Греции. Июнь уже стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений на планете, но погода в июле грозит побить новый рекорд. Испанцы уже с раннего утра страдают от температуры воздуха 30 градусов, а к полудню она превышает 40 градусов по Цельсию.

Итальянцы готовятся к тому, что в ближайшие дни может быть побит общеевропейский рекорд 2021 года. Тогда на Сицилии была зарегистрирована температура 48,8 градуса. Пока «красный» уровень тепловой опасности объявлен в десятках городах на Апеннинах, включая Рим. Даже члены делегации священников из Демократической Республики Конго, которые посетила Рим, рассказали порталу Euronews, что перегрелись. «Мы только что приехали и поняли, что здесь жарче, чем у нас дома, в Африке. Жара стоит до поздней ночи, и иногда нам даже трудно уснуть», — отметили африканцы.

Фото: Li Xuejun/XinHua/Global Look Press В жару врачи рекомендуют как можно больше пить

Пожары бушуют на греческих островах и на материке. Бегством спасаются люди и животные. «Это похоже на ад», — говорят обитатели мест к северу от Афин. К слову, в дневные часы пришлось закрыть легендарный афинский Акрополь.

Власти стран Евросоюза предупредили граждан о возможных нарушениях в работе энергетической инфраструктуры. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что минимальные ночные температуры достигнут новых максимумов, что особенно опасно для здоровья человека — организм не может восстановиться после дневной жары.

Эксперты во многом винят глобальное потепление и предрекают новые температурные рекорды. «Это действительно взаимосвязано — изменение климата и аномальная жара. Увеличивается вероятность последовательных волн жары, становится труднее справляться с последствиями столь частых эпизодов», — рассказал климатолог Европейского космического агентства Клемент Албергель порталу Euronews.

Куда еще пришла аномальная жара

Аномальная жара в июле пришла в Америку и Азию. Жители Феникса, штат Аризона, семнадцать дней подряд терпели температуру воздуха 43 градуса. В калифорнийской Долине Смерти, которая считается одним из самых жарких мест на планете, зафиксировали 52 градуса.

Высокая температура воздуха замедлила поток мигрантов, которые останавливались охладиться к каньоне Рио-Гранде. Даже привыкшие к жаре мексиканцы описывали ощущения как «апокалиптические». «Я чувствовала, будто меня забросали огненными шарами», — рассказала The New York Times работница местной автозаправки.

В Китае воздух прогрелся до 38 градусов, в Ираке — до 50. Мировые СМИ облетели кадры, как местные жители пытаются охладиться в водах древней реки Тигр.

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press Иракские мальчишки спасаются от жары в реке Тигр, 13 июля

Что говорят о жаре российские климатологи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что июнь 2023 года стал самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений. Также были установлены температурные рекорды по теплу в Северной Атлантике и по таянию льда — в Антарктиде.

Отчасти изменения связаны с явлением Эль-Ниньо — это температурная аномалия, возникающая раз в несколько лет у западных берегов Южной Америки. Такие потоки теплой воды не характерны для местной акватории. Обычно они наблюдаются под Рождество — отсюда и название, отсылающее к младенцу Иисусу (Эль-Ниньо переводится как «мальчик». — NEWS.ru). Однако в последнее время это явление становится все чаще и интенсивнее, вызывая где-то ураганы и ливни, а где-то засухи.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press Сирийские дети купаются в багажнике автомобиля в лагере неподалеку от Идлиба, 18 июля

Антициклон, который принес жару в Европу из Северной Африки, держится достаточно долго. Это связано с тем, что в его центральной части формируются нисходящие потоки, которые приводят к дополнительному нагреванию воздуха в приземном слое, объяснил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. При этом климатолог прогнозирует, что постепенно жара начнет спадать. «Сухой период сохранится. Антициклон, что называется, застрял на одном месте. Но с четверга, 20 июля, напор воздуха с юга чуть-чуть ослабеет. Температура понизится. Она станет меньше 40 градусов. Коснется понижение температуры воздуха южных районов Европы — от Испании до балканских стран и Греции», — говорит эксперт.

Александр Шувалов напомнил, что в прошлом году тоже стояла жара, но она была кратковременной и затронула не только южные районы Европы. К примеру, температурный рекорд был зафиксирован в Лондоне, когда страдали не только люди, но и звери. В британской столице впервые зафиксировали 40 градусов по Цельсию, и такая погода держалась три дня. Нынешняя жара в Южной Европе продолжается уже более двух недель. «С конца 1960-х период жаркой погоды увеличился в Европе практически на месяц», — обратил внимание климатолог.

Чем опасна жара для жителей Европы

Особенно тяжело жара переносится в мегаполисах. Фонтаны и уличные распылители влаги, которые стоят в европейских столицах, не помогают. Крупные города превращаются в тепловые ловушки для горожан, признает издание Politico. Асфальт, бетон, металлические конструкции интенсивно поглощают тепло и даже за ночь не успевают остыть. Последствия становится фатальными.

Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency/Global Look Press В испанской Малаге ночные температуры держатся на отметке 36 градусов

Так, летом 2022 года в Италии от жары умерли 18 010 человек, в Испании — 11 324, в Германии — 8173 жителя. «Возможно, по итогам этой продолжительной волны жаркой погоды погибших также окажется не одна тысяча. Можно представить, в каком состоянии находится человек, если дневная температура составляет 40 и более градусов, а ночная не опускается ниже 25 градусов. Даже большое количество жидкости не спасает», — говорит Александр Шувалов.

В столь экстремальных погодных условиях возрастает нагрузка и на экономику и инфраструктуру. По словам Шувалова, человечество может столкнуться с самыми непредсказуемыми последствиями. «Возникают трудности в работе атомных электростанций из-за того, что охлаждающие воды в реках становятся очень тёплыми. Поэтому нужно снижать мощность реакторов», — заключил климатолог.

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