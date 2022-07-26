«Обезвоженные ежи, падающие стрижи»: звери и птицы Британии перегрелись Животный мир Альбиона пострадал от аномальной жары

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С начала этой недели, когда в Британию пришла небывалая 40-градусная жара, в местные центры по спасению дикой природы поступила лавина звонков от неравнодушных граждан. Они сообщали об «обезвоженных ежах, лисятах, травяных ужах и птенцах», пишет The Guardian. Британские ученые опасаются, что глобальное потепление может нанести непоправимый ущерб фауне Британских островов и Европы в целом. Впрочем, эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что последователи Даррелла и Дарвина (который был азартным наблюдателем за птицами и уверял, что настоящий джентльмен просто не может им не быть) все же несколько преувеличивают масштаб бедствия.

Никогда еще наш кол-центр не был настолько перегружен. В понедельник, когда столбик термометра местами поднимался до 40 градусов по Цельсию (104 по Фаренгейту) нам позвонили 7186 человек с просьбой о помощи диким зверям и птицам. Для сравнения: днем ранее на нашу линию поступило 4416 звонков, — рассказала Эви Баттон из Королевского общества по защите животных.

По словам Эви, если звери и птицы больны или ранены, то они стараются прятаться — такова их природа. Поэтому людям на глаза попадаются те, кто уж совсем в плохом состоянии. И тем не менее в Оксфордширском центре по спасению дикой природы признали, что в какой-то момент перестали принимать пострадавших от жары животных, которых в эти дни приносят им британцы нескончаемым потоком.

Наша соотечественница Анна, много лет живущая в пригороде Лондона, поделилась с NEWS.ru, что в эти дни расставила на своем участке поилки для птиц, а в итоге к ним с жадностью припадают белки, которых в округе в изобилии.

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Как рассказал Джон Спайсер, профессор морской зоологии Плимутского университета, в прибрежной зоне местной гавани, которая обычно кишит раками-отшельниками, добывающими пищу во время отлива, во время жары жизнь замерла.

Оставшиеся раки выглядели вялыми, а некоторые вообще ни на что не реагировали. Такое состояние обычно подвижных животных производит угнетающее впечатление. Даже если они переживут тепловой стресс, им придется потратить много энергии на восстановление вместо роста и размножения, — переживает профессор Спайсер.

Очевидцы сообщали о невиданной доселе картине — редкие пурпурные полосатые бабочки из семейства голубянок «отваживались спускаться с верхушек дубов к прудам за влагой». Есть опасения, что жара иссушит растения, которыми питаются эти насекомые, и убьет молодых гусениц, что может привести к резкому сокращению численности некоторых видов, пишет The Guardian.

Но особенно тяжко приходится в такую жару шмелям, утверждает профессор биологии Университета Сассекса Дэйв Гоулсон. Эти насекомые довольно крупные и имеют мохнатое покрытие, приспособленное к жизни в прохладных условиях. В 40-градусную жару они едва способны добывать себе корм.

Шмели перегреваются в очень теплую погоду и просто не могут летать. Представьте, что вы пытаетесь махать руками 200 раз в секунду, надев шубу, — поясняет Гоулсон. — Обычно у них в гнезде есть какие-то запасы пищи, поэтому они могут продержаться несколько дней, но могут погибнуть, если жара затянется.

Британские ученые уверены, что многие шмели не выживут при потеплении на два градуса по Цельсию. По прогнозам профессора Гоулсона, даже при самом благоприятном климатическом сценарии семь разновидностей шмеле не смогут жить на большей части равнинной Англии.

Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press Шмель

Переживают британцы и за птиц. Некоторые утверждают, что на них «с неба падали перегревшиеся стрижи», пишет The Guardian. Впрочем, эксперты NEWS.ru все же сильно сомневаются, что такое в принципе возможно.

Стрижи «падают с неба» не потому, что они перегрелись. А потому, что на конкретного британца упал стрижонок, который вылез из гнезда, свитого у него под крышей. Или стукнулся о стекло. Иногда, очень редко, молодые стрижи ошибаются и садятся на землю, а потом не могут взлететь (большую часть жизни эти птицы проводят в воздухе и даже способны спать в полете. — NEWS.ru). В этом случае стрижа надо слегка подбросить, и, вероятнее всего, он благополучно улетит, — пояснил NEWS.ru директор Зоологического музея МГУ доктор биологических наук Михаил Калякин. — Перегреться они в принципе не могут. У них внутренняя температура — 42 градуса. Понаблюдайте за стрижами: чем теплее лето, тем выше эти птицы летают над городом. Когда они летят, их «обдувает». Но если даже стрижу стало «жарковато» (чего я не могу себе представить), он всегда может подняться еще на 50 метров, где будет прохладнее.

По словам биолога, «у англичан забота о животных вообще порой принимает несколько экзальтированный характер». К тому же нередко люди бросаются «спасать» тех, кто в помощи не нуждается — например, выскочивших из гнезда птенцов или слетков, которых кормят родители, находящиеся поодаль, но опасаются приближаться к отпрыскам при виде человека рядом.

Но это не значит, что проблемы не существует. В отличие от Британии, в России нет развитой системы помощи диким животным на государственном уровне, — признает Михаил Калякин. — У нас можно говорить только о правилах регулирования охоты и о законодательстве в отношении краснокнижных видов. Локально, на заповедных территориях имеет место какая-то забота о животных, например подкормка зимой. Ветеринары же занимаются в основном домашними питомцами. Специалистов, которые работают с дикими животными, в России единицы. Но это не значит, что ничего нельзя сделать. Самый простой способ помочь зверям и птицам в жаркую погоду — ставить поилки на балконах, тазики с водой на дачных участках. Мелкие звери, те же ежи, будут долго брести до воды, да и не всегда знают, где она находится. А поилка может их спасти, особенно если они ослаблены. Если вы опасаетесь привлечь больных животных, можно поставить воду подальше от крыльца, за забором. Птицы попьют с удовольствием, хотя им легче найти водоем. Насекомым поилки тоже подойдут, хотя у них крошечная потребность в воде, которую они вообще-то удовлетворяют утром и вечером, когда роса. Обезвоженное насекомое — это довольно странная ситуация.

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Собеседник NEWS.ru отметил, что какое-то количество ослабленных или молодых животных неизбежно страдают от жары. Но ситуация в городах, где всегда есть фонтаны, пруды все-таки не настолько критична. Что касается глобального потепления, то условно речь идет о том, что за последние десять лет температура в каком-то районе поднялась в среднем на один градус.