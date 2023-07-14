В Гидрометцентре рассказали о мировых погодных рекордах июня Вильфанд: июнь 2023 года установил сразу три мировых рекорда

Фото: U Aung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Июнь 2023 года стал самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что также были установлены рекорды по теплу в Северной Атлантике и низкому уровню льда в Антарктиде.

Завершившийся июнь на нашем земном шаре стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Также отмечается экстремальное тепло в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике, то есть сразу три позиции у нас по итогам месяца, — сказал метеоролог.

Он пояснил, что первый месяца текущего лета на 0,5 градуса превзошел средние показатели последних 30 лет. Предыдущий рекорд принадлежал 2019 году.

По словам Вильфанда, глобальная температура в ближайшие месяцы продолжит расти из-за развития Эль-Ниньо в Тихом океане, которое оказывает влияние на мировой климат. В настоящее время 2023 год находится на пятом месте среди самых теплых за всю историю.

Можно не сомневаться, что теперь 2023 год будет занимать все более высокие позиции с каждым месяцем. Пока рано говорить о том, станет ли он самым жарким за всю историю, но на пятом месте он явно не останется, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра призвал россиян не паниковать из-за резких перемен в погоде, которые произойдут в ряде регионов на предстоящей неделе. Синоптик отметил, что метеорологические контрасты — норма для июля.