Климатолог дал прогноз для Центральной России на остаток лета Климатолог Карнаухов исключил повторение жары 2010 года в Центральной России

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Жители Центральной России могут не опасаться повторения аномальной жары и природных пожаров 2010 года, несмотря на Эль-Ниньо, заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов. Уже выпало достаточное количество осадков, пояснил ученый в интервью радио Sputnik.

Мы можем практически гарантировать, что это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году, когда были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России. Всего этого, по-видимому, в нынешнем году не будет, поскольку в Центральной России прошло достаточное количество дождей, — заверил специалист.

Он пояснил, что об опасности возникновения природных пожаров можно было говорить в мае, но осадки уже сделали свое дело.

Климатолог напомнил, что ряд погодных аномалий связан с явлением Эль-Ниньо. К ним же Карнаухов отнес экстремальную жару в нескольких регионах России в начале июля. По его словам, в нынешнем году Эль-Ниньо добавляет к глобальному потеплению «еще парочку десятых градуса». Эксперт назвал Эль-Ниньо процессом в Тихом океане, связанным с перестройкой течений, из-за чего океан разогревается. При этом температура повышается и в Европе, добавил он.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что при наихудшем сценарии изменения климата к концу 21 века треть населения планеты будет вынуждена сменить место жительства. Он отметил, что при наилучшем сценарии климатическими мигрантами станут «всего» 10% населения земного шара.