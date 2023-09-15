Зачем ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых, что это значит для россиян Банк России поднял ключевую ставку до 13%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк на заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13%. Регулятор объяснил это высокими проинфляционными рисками. Также повышен прогноз по инфляции — 6–7% по итогам года. Что это может значить для россиян?

Почему ЦБ повысил ключевую ставку

В заявлении на сайте регулятора говорится, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — сообщили в Центробанке России.

ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по снижению или повышению ключевой ставки в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции, подытожили в пресс-службе регулятора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Центральный банк Российской Федерации

Эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в комментарии NEWS.ru рассказал, что рубль может укрепиться до уровня 90 руб. за доллар в течение этой осени после поднятия ключевой ставки.

«Рубль получает среднесрочный драйвер восстановления. Для полноты не хватает, конечно, экспортных нормативов (обязательств для экспортеров продавать на российской бирже часть вырученных от торговли долларов, евро и юаней, чтобы снизить их дефицит и курс, как это было сделано летом 2022-го. — NEWS.ru.). Но что касается импорта, то удорожание ресурсов способно сдавить спрос на валюту. Движение к 90 руб. за доллар этой осенью выглядит обоснованным», — сказал он.

Что для россиян значит повышение ставки ЦБ

По словам начальника отдела исследования инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, банки вряд ли сильно поднимут ставки по потребкредитам, ипотеке и вкладам после сегодняшнего повышения ключевой ставки.

«Пересмотр ставок по банковским продуктам может начаться со следующей недели. Стоит отметить, что большая часть финансовых институтов уже отреагировала на августовское повышение с „запасом“, поэтому заметного роста ставок в сентябре, вероятно, не произойдет», — объяснил он в беседе с NEWS.ru.

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько считает, что повышение ставки ЦБ РФ до 13% потянет за собой доходность по новым банковским депозитам.

«Учитывая, что регулятору придется в итоге как максимум в начале следующего года снижать ставку, сейчас есть хорошее окно возможностей для открытия вкладов в банках. Повышение ставки влечет также удорожание новых кредитов: стоит это также учитывать при принятии финансовых решений, будь это компания или физическое лицо», — пояснил эксперт для Telegram-канала BRIEF.

Он уверен, что в новая многолетняя стратегия в области экономики и финансов будет принята в марте 2024 года, а основные контуры таких решений видны уже сейчас.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему повышение ключевой ставки может не помочь рублю

Такая мера, как повышение ключевой ставки ЦБ, может не помочь стабилизировать курс рубля, заявил РИАМО кандидат экономических наук, декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций МТУСИ Сергей Гатауллин.

По его словам, увеличение импорта и сокращение экспортных поступлений вкупе с оттоком капитала привели к недостатку предложения валюты на внутреннем рынке и резкому снижению курса рубля в августе 2023 года.

«Правило обязательной продажи валютной выручки экспортеров весной прошлого года оказало поддержку курсу российской национальной валюты, однако сейчас условия изменились, и будет ли этот инструмент эффективным, покажет ближайшее время. А Минфину и ЦБ придется прийти к некоторому консенсусу, так как очередное „пробитие“ долларом психологической отметки в 100 рублей чревато усилением социальной напряженности», — заявил он.

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