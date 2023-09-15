Банк России увеличил прогноз по инфляции на 2023 год Набиуллина: ЦБ увеличил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России, с учетом фактического ускорения темпов роста цен, увеличил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор не прогнозирует риски для финансовой стабильности, ключевая ставка была повышена из-за высоких инфляционных ожиданий

Мы не видим сейчас рисков для финансовой стабильности. Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском, однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. <...> Учитывая фактическое ускорение темпов роста цен, мы увеличили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%, — сказала глава Центробанка.

В конце 2024 года «под влиянием действий» Банка России ключевая ставка вернется к целевому уровню и закрепится, заявила Набиуллина.

Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Там пояснили, что решение принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране. Меры ЦБ направлены на ограничение отклонения показателей инфляции от целевого уровня в 4%. Предполагается, что его удастся достичь в 2024 году.