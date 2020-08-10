Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

НДФЛ при продаже жилья экономкласса могут отменить в текущем году. Но это будет возможно только в том случае, если продавец купит квартиру на первичном рынке или приобретёт её с помощью ипотеки.
Инициатива отмены налога с продажи жилья экономкласса принадлежит ОНФ. Активисты обратились с соответствующим предложением в Минстрой и Минэкономразвития,
На такой шаг рады бы пойти многие молодые семьи, но их останавливает необходимость платить НДФЛ. Так что эти покупатели будут ждать, пока не выйдет срок, а это может растянуться и на четыре года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитическая компания SRG провела исследование на вторичном рынке жилья. По её оценкам, стоимость одного квадратного метра остаётся неизменной в связи с пандемией коронавируса. Такой баланс может сохраниться до осени.
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