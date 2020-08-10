Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

https://static.news.ru/photo/afaff5da-db6c-11ea-a86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НДФЛ при продаже жилья экономкласса могут отменить в текущем году. Но это будет возможно только в том случае, если продавец купит квартиру на первичном рынке или приобретёт её с помощью ипотеки.

Инициатива отмены налога с продажи жилья экономкласса принадлежит ОНФ. Активисты обратились с соответствующим предложением в Минстрой и Минэкономразвития, пишет агентство «Прайм». «Фронтовики» считают, что отмена налога с жилья, которым владели не больше трёх-пяти лет, может стать отличным подспорьем для тех, кто хочет улучшить жилищные условия.

На такой шаг рады бы пойти многие молодые семьи, но их останавливает необходимость платить НДФЛ. Так что эти покупатели будут ждать, пока не выйдет срок, а это может растянуться и на четыре года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитическая компания SRG провела исследование на вторичном рынке жилья. По её оценкам, стоимость одного квадратного метра остаётся неизменной в связи с пандемией коронавируса. Такой баланс может сохраниться до осени.