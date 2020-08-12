Акции «Аэрофлота» выросли на 7,2% на торгах МосБиржи

https://static.news.ru/photo/02de3738-dcaf-11ea-9c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской Бирже выросли на 7,2% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Согласно данным биржи, в моменте стоимость акций авиакомпании достигала 89,18 рубля за бумагу. К 14:00 мск рост акций замедлился 5,5%, а бумаги торговались на уровне 87,8 рубля за штуку.

Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» впервые в своей новейшей истории опустился на третье место в России по объёму пассажирских перевозок.

Ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев назвал ситуацию с пандемией коронавируса самым тяжёлым кризисом в авиации за время его работы в компании. Он добавил, что из-за сокращения перевозок пострадали практически все авиакомпании.