Акции «Аэрофлота» выросли на 7,2% на торгах МосБиржи

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской Бирже выросли на 7,2% к уровню закрытия предыдущей сессии.
Согласно данным биржи, в моменте стоимость акций авиакомпании достигала 89,18 рубля за бумагу. К 14:00 мск рост акций замедлился 5,5%, а бумаги торговались на уровне 87,8 рубля за штуку.
Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» впервые в своей новейшей истории опустился на третье место в России по объёму пассажирских перевозок.
Ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев назвал ситуацию с пандемией коронавируса самым тяжёлым кризисом в авиации за время его работы в компании. Он добавил, что из-за сокращения перевозок пострадали практически все авиакомпании.
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