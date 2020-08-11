«Аэрофлот» впервые скатился на третье место в РФ по объёму перевозок

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Авиакомпания «Аэрофлот» впервые в своей новейшей истории опустилась на третье место в России по объёму пассажирских перевозок. Об этом сообщили в Росавиации.

Крупнейшей российской авиакомпанией четвёртый месяц подряд остается S7. За ней следует «Победа», передаёт ТАСС.

Уточняется, что весь рынок авиаперевозок продолжает снижение по сравнению с 2019 годом. Как следует из данных Росавиации, авиакомпании в июле перевезли 6,72 млн пассажиров, что на 52,8% ниже, чем в прошлом июле.

S7 сократила перевозки на 10,2% — до 1,34 млн пассажиров, а «Победа» стала единственной из топ-5 авиакомпаний, которая нарастила перевозки на 1,6% — до 1,04 млн пассажиров. «Аэрофлот» в свою очередь сократил перевозки на 72% — до 1,03 млн пассажиров.

Авиакомпания «Россия» в июле обслужила 776 тыс. пассажиров, почти в два раза меньше, чем год назад, а «Уральские авиалинии» — 662 тыс. пассажиров, сокращение составило 41,8%.

Ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев назвал ситуацию с пандемией коронавируса самым тяжёлым кризисом в авиации за время его работы в компании. Он добавил, что из-за сокращения перевозок пострадали практически все авиакомпании.

До этого Савельев заявил, что более 40% персонала группы «Аэрофлот» на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса находится в отпусках. Ранее официальный представитель перевозчика Михаил Дёмин сообщил о программе сокращения затрат. По его словам, руководство «Аэрофлота» сократило себе доход на 40% с 1 апреля. Кроме того, перевозчик отказался от всех закупок, не связанных непосредственно с обеспечением деятельности. Компания отменила покупку автотранспорта и все контракты рекламы в СМИ, писал NEWS.ru.