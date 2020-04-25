Глава «Аэрофлота» назвал коронавирус сильнейшим ударом по отрасли

https://static.news.ru/photo/78f8e86a-86eb-11ea-8a72-fa163e074e61_660.jpg Виталий Савельев Фото: kremlin.ru

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев назвал ситуацию с пандемией коронавируса самым тяжёлым кризисом в авиации за время его работы в компании.

Авиационная отрасль первой получает удар в любом кризисе. Я уже двенадцатый год работаю в «Аэрофлоте». Для меня в «Аэрофлоте» это девятый кризис, если считать ледяной дождь, вулкан, атипичную пневмонию, птичий и свиной грипп, Эболу и так далее. Но это — самый тяжёлый кризис, — сказал руководитель предприятия в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

Он добавил, что из-за сокращения перевозок пострадали практически все авиакомпании.

Ранее Савельев заявил, что более 40% персонала группы «Аэрофлот» на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса находится в отпусках. А до этого официальный представитель перевозчика Михаил Дёмин сообщил о программе сокращения затрат. По его словам, руководство «Аэрофлота» сократило себе доход на 40% с 1 апреля. Кроме того, перевозчик отказался от всех закупок, не связанных непосредственно с обеспечением деятельности. Компания отменила покупку автотранспорта и все контракты рекламы в СМИ.