МРОТ резко повысят с 2024 года: на чьи зарплаты и как это повлияет Зарплаты поднимутся у самых низкооплачиваемых работников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2024 года увеличится сразу на 18,5%. Это означает, что работники с минимальным заработком будут получать на 3000 рублей больше, чем раньше. NEWS.ru рассказывает, кто может почувствовать ощутимую прибавку к зарплате и почему повышение МРОТ не обязательно должно привести к росту дохода.

Что такое МРОТ

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. По закону любой житель России не может получать за свою работу меньше, но только при выполнении двух условий. Первое — сотрудник работает полный месяц; второе — он выполняет все обязанности, перечисленные в трудовом договоре.

Зарплата может быть ниже МРОТ, когда человек работает на полставки, то есть трудится неполный месяц либо выполняет только часть обязанностей. В остальных случаях зарплату не меньше нижнего порога обязаны платить все организации независимо от источника финансирования: из федерального, регионального, муниципального бюджета либо из собственных доходов.

Какой МРОТ установлен сейчас

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 16 242 руб. в месяц. Это на 6,3% больше, чем в прошлом году, когда он был 15 279 руб. Регионы, кстати, вправе устанавливать свой МРОТ, но он не должен быть ниже федерального.

С 1 января будущего года МРОТ должен увеличиться сразу на 18,5%, до 19 242 руб. Об этом ранее объявил президент Владимир Путин. По его словам, сегодняшний механизм повышения МРОТ призван «оторвать» его от размера прожиточного минимума. То есть сделать заметно выше. По оценке главы государства, рост МРОТ повлияет на жизнь 4,8 млн работников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что входит в МРОТ

В состав МРОТ входят оклад, премии, надбавки и доплаты, которые предусмотрены положениями об оплате труда (например, за выслугу лет).

Важно: непосредственно оклад у работника может быть и меньше «минималки», но тогда до законного порога зарплату должны «донаращивать» премией и/или надбавкой.

Чьи зарплаты зависят от МРОТ

В первую очередь МРОТ влияет на зарплаты тех, кому традиционно платят мало: стажеров, низкоквалифицированных специалистов (уборщики, гардеробщики, вахтеры), а также работников бюджетной сферы (социальные работники, молодые педагоги без опыта работы, воспитатели).

Зарплату на уровне МРОТ не обязательно получают только неквалифицированные работники, квалифицированные работники тоже могут получать «минималку», говорит NEWS.ru руководитель по кадровому делопроизводству компании BREEZ Светлана Краснянская.

По словам адвоката юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова, к МРОТ привязана заработная плата почти всех государственных служащих и некоторых работников частного сектора.

По данным Росстата, в 2021 году «минималку» получали 2,5% работников (а это почти 690 тыс. человек), занятых на крупных и средних предприятиях. Из них 1,4% — это люди с неполной занятостью (совместители), 0,9% — люди, которые отработали положенное рабочее время полностью, но все равно получили зарплату в размере МРОТ.

При этом эксперты допускают, что гораздо большее число людей с зарплатами ниже МРОТ занято в малом бизнесе. Всем им (в том случае, если они работают официально) с 1 января 2024 года работодатели должны будут довести зарплату до минимальных 19 242 руб. (если, конечно, до этого она была меньше).

«Даже если заработная плата значительно выше МРОТ, оклад может быть привязан к МРОТ. В случае роста МРОТ привязанный к нему оклад растет пропорционально, а вот вырастет ли премия — уже зависит от положения о системе оплаты труда», — объясняет Евгений Рыжков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На что влияет региональный МРОТ

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напоминает, что регионы вправе устанавливать МРОТ для работников с повышающими коэффициентами к размеру федерального МРОТ. Например, сейчас в Тульской области МРОТ для работников государственных и муниципальных учреждений равен федеральному — 16 242 руб., а для работников внебюджетной сферы — 17 000 руб. В Ростовской области для внебюджетников и индивидуальных предпринимателей МРОТ рассчитывается с повышающим коэффициентом 1,2 к значению федерального, то есть на уровне 19 490 руб. Кроме того, в отдельных регионах действует районный коэффициент и процентная надбавка с учетом работы в тяжелых климатических условиях (например, Сахалинская область, Хакасия, Тува и т. д.).

Если зарплата сотрудника установлена на уровне полутора МРОТ, то региональный МРОТ будет умножаться на этот повышающий коэффициент, говорит Финогенова. Например, в 2023 году работнику в Москве, где МРОТ сейчас равен 24 801 руб., будут платить 37 201 руб., а в Московской области, где размер МРОТ составляет 19 000 руб., — 28 500 руб.

МРОТ повысят, но вырастет ли зарплата?

Если сотрудники получают зарплату выше действующего МРОТ, то при росте минимального размера оплаты труда работодатели не обязаны увеличивать их зарплаты, говорит Светлана Краснянская.

Специалист по социальной работе одного из региональных министерств соцзащиты на условиях анонимности рассказала NEWS.ru: в 2023 году повышение МРОТ никак не отразилось ни на ее зарплате, ни на зарплатах ее коллег.

«В 2022 году мы получали зарплату, размер которой был немного выше минимального размера оплаты труда, а с повышением МРОТ в январе этого года нам увеличили оклад с 9000 до 12 000 рублей, но одновременно на ту же сумму сократили повышающие коэффициенты. Получилось, что в 2023 году мы получаем примерно столько же, сколько получали в 2022 году», — пояснила она.

Такая практика является, возможно, не слишком справедливой, но абсолютно законной, отмечают юристы. «При повышении оклада до уровня МРОТ размер премии или иной коэффициент, влияющий на размер заработной платы, может быть уменьшен. Соответственно, размер заработной платы останется неизменным», — комментирует адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.

Здесь важно, чтобы уровень зарплаты в итоге не был ниже «минималки». А так как в 2023 году зарплата у специалистов соцзащиты практически сравнялась с МРОТ, то в 2024 году по закону им обязаны поднять ее примерно на те же 18,5%.

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