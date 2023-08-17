Как вместе с рублем упали зарплаты: данные Росстата и экспертов И почему официально доходы населения только растут

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Курс доллара на этой неделе достигал 101,5 руб. Хуже было только, когда сразу после начала спецоперации на Украине он в моменте превысил 140 руб., а евро ушел за 150 руб. на валютном рынке. Но это было недолго и не сильно повлияло на зарплаты. Тем не менее с июня прошлого года неуклонно рубль падает. NEWS.ru с помощью экспертов подсчитал, как это повлияло на зарплаты обычных россиян.

Каким был лучший курс

За июнь прошлого года средний курс доллара составил около 57 руб. Именно тогда был самый удачный момент для покупки долларов, евро, юаней и других иностранных валют. Власти смогли поднять курс рубля благодаря тому, что ЦБ еще в конце февраля резко повысил ключевую ставку сразу с 9,5% до 20% годовых (это сделало рубли более дорогими).

А затем был принят еще целый комплекс мер: запрет на снятие с долларовых и евровых счетов более 10 тыс. у.е., обязанность экспортеров продавать 80% выручки в иностранной валюте на рынке, ограничение суммы денег, которую можно вывезти за границу наличными, введение оплаты за газ в рублях.

Кроме того, ситуацию улучшало то, что западный мир в преддверии введения своих самых жестких санкций скупал впрок российскую нефть. В то же время импорт товаров в Россию начали сильно ограничивать, и импортерам уже не нужно было покупать на рынке столько же долларов и евро, сколько раньше. В итоге на российском рынке появился временный избыток иностранной валюты. А тут все как и с любым другим товаром: если он дефицитный, его цена (в данном случае курс) растет, а если избыток — снижается.

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Как рубль начал падать

Но эта аномалия не могла длиться долго. Власти вынуждены были легализовать параллельный импорт, и импортеры вновь начали закупать на рынке доллары и евро, чтобы затем закупать иностранные товары. Параллельно с этим западные страны, а также Япония и Южная Корея начали постепенно сокращать покупки товаров из России. А Китай и Индия, на торговлю с которыми переключалась Россия, вскоре начали покупать наши товары не за доллары и евро, а за юани и рупии. То есть евро-долларовый поток в Россию начал сокращаться.

Но самый сильный удар по рублю нанесла главная санкция Запада —- нефтяное эмбарго, которое заработало 5 декабря 2022 года. Оно означает, что с этого момента все западные страны окончательно перестали закупать у России нефть, которая доставляется по морю. Как заявлял глава Евросовета Шарль Мишель, это решение касалось двух третей импортируемой Евросоюзом нефти из России. Также в декабре заработал западный ценовой потолок в $60 за баррель: если цена поставляемой Россией нефти будет выше, западные компании не имеют права страховать такие поставки и обслуживать суда, идущие в азиатские и другие страны.

Это ударило по вере инвесторов в экономические перспективы России, они перестали покупать рубли и перешли к их распродаже. В результате биржевой курс доллара с 62,54 руб. 4 декабря дошел до рекордных 101,5 руб. 14 августа. То есть рубль только за восемь месяцев к тому моменту ослабел из-за этой санкции уже на 62,3%. На момент написания материала на фоне совещаний у президента доллар уже опустился до 93 с небольшим рублей. Но надолго ли это — пока вопрос.

Почему по Росстату доходы населения только растут

Как отмечает в беседе с NEWS.ru руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, реальные располагаемые доходы населения (обычные зарплаты, поделенные на инфляцию) сегодня считает Росстат. Но при расчете этих показателей он учитывает их не в долларах, а в рублях. То есть с поправкой именно на рублевую инфляцию. И, как ни странно, по Росстату получается, что за первое полугодие 2023-го эти реальные располагаемые доходы выросли на 4,7% в сравнении с первым полугодием 2022-го.

Но проблема состоит в том, что инфляция, рассчитываемая Росстатом, существенно отличается от инфляции, ощущаемой самими людьми. В частности, последний опрос инФОМ, проводящийся по заказу ЦБ, показал, что в июле медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции (накопленным итогом за последние 12 месяцев) была равна 13,8%, в то время как такой же показатель по Росстату составил всего 4,3%.

«Расхождения воспринимаемой и официальной инфляции — явление постоянное и характерное не только для России. Можно предположить, что с учетом нового витка ослабления рубля и фактического ускорения роста цен ощущаемая (и ожидаемая) населением инфляция в августе увеличится», — говорит Беленькая.

Фото: Shutterstock.com

Съел ли доллар доходы россиян или нет

Как отмечает Беленькая, укрепление курса рубля с примерно до 120 руб./$ на пике валютного кризиса в марте прошлого года до почти 50 руб./$ в июне 2022 г не сделало россиян вдвое богаче, так же и ослабление рубля с тех же 50 руб. в июне 2022 года до почти 100 руб. сейчас не делает их вдвое беднее. Не все изменения курса рубля переходят в сопоставимый рост внутренних цен — это процесс, растянут во времени, говорит Беленькая.

«По оценке ЦБ, ослабление рубля на 10% дает вклад в инфляцию 0,5-0,6 процентных пунктов (п.п.) в течение нескольких месяцев. Впрочем, по другим оценкам, в том числе рассчитывавшихся ЦБ в более ранние периоды, этот вклад может быть выше — порядка 1 п.п.» , — добавляет она.

То есть если инфляция по итогу какого-то периода составила 5%, то рост доллара на 10% приведет к росту инфляции до 5,5-6% в следующем периоде. Кажется, немного, но инфляцию раскручивают и другие факторы: к примеру, ожидания бизнесом новых потрясений и, как следствие, удорожание товаров, а также плохие урожаи овощей, фруктов и зерновых, которые создают дефицит продуктов. В результате рост инфляции может быть сильно больше.

В свою очередь, гендиректор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с NEWS.ru подчеркивает: в долларовом эквиваленте реальные доходы россиян по сравнению с июнем 2022 года упали на 43%.

«Допустим, если россиянин в июне 2022 года получал зарплату 65 тыс. в месяц, то тогда же в пересчете на доллары он зарабатывал 1140 долларов в месяц. А сейчас (при условном курсе в 100 руб. за доллар. — NEWS.ru.), если его зарплата не повышалась, то в долларах она сократилась до 650 долларов».

На кого слабый рубль повлиял слабее всего

Но у ряда категорий работников зарплаты росли — на данные Росстата, к примеру, влияют значительные выплаты участникам СВО. Повышали их и у разного рода востребованных специалистов — к примеру, только за прошлый год зарплаты айтишников подскочили на 19% (так их удерживают в стране).

Поэтому, сказать точно, как изменились реальные зарплаты из-за роста доллара в целом по стране, нельзя, отметила в беседе с NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Тем не менее в долларовом эквиваленте мы и правда видим 40-процентное понижение, особенно ощутимое при покупке импортной техники и даже обычных продуктов в магазинах.

В подготовке материала также принял участие частный инвестор Федор Сидоров.

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