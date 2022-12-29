Как изменится жизнь россиян с 1 января 2023 года Военкоматы получат доступ к данным граждан, а техосмотр, водка и сигареты подорожают

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В 2023 году в РФ увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), цены на алкоголь и табачные изделия, изменится система налогообложения и пенсионного обеспечения. Также подорожает техосмотр и стоимость проезда на поездах. Кроме этого, Минобороны получит доступ к единому реестру данных о россиянах. О том, как изменится жизнь россиян в январе, — в материале NEWS.ru.

Выплаты и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится с введённых в июне 15 279 до 16 242 рублей, то есть на 6,3%.

Произойдёт также индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4,8%. При этом работающим пенсионерам государство отказало в повышении страховых социальных выплат, поскольку оно ещё в 2016 году заморозило индексации.

Также вводится новый порядок гарантирования прав участникам добровольных пенсионных программ. Он предусматривает появление на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) системы страхования на случай банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или лишения их лицензии. Компенсации будут выплачиваться АСВ из фонда гарантирования пенсионных резервов, который пополнят из взносов НПФ и других источников. Возможен также перевод гарантийного возмещения в другой НПФ. Если владелец счета ведёт накопление средств, ему гарантирована компенсация до 1,4 млн рублей, а если уже получает пенсию — выплата её в текущем размере, но не более двух размеров социальной пенсии по возрасту.

С 1 января будет введено универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных. Однако положено оно не всем, а лишь тем семьям, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер выплат может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи.

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С начала 2023 года пособия по больничным, уходу за ребёнком («декретные») и другие выплаты начнут получать не только работники, устроенные по трудовым контрактам, но и исполнители по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Кроме того, как пояснили в Минтруде, исполнители по договорам ГПХ, у которых в 2022 году была работа по трудовому договору и за которых были перечислены взносы в Фонд социального страхования размером не менее 4833,72 рубля, смогут получать пособия с начала 2023 года.

Помимо этого, дневной потолок выплат по больничным для людей со стажем более восьми лет составит 2736,99 рубля (сейчас — 2572,6 рубля), а за месяц (31 день) — 84 846,69 рубля. В Фонде социального страхования отмечали, что при соответствующем стаже по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка, но не больше означенной суммы.

Некоторые категории медработников с 1 января получат дополнительные выплаты. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, врачи центральных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в 18,5 тысячи рублей в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тысячи, врачи скорой медпомощи — 11,5 тысячи, средний медперсонал центральных и районных больниц — 8 тысяч, фельдшеры и медсёстры скорой помощи — 7 тысяч, средний медперсонал первичного звена — 6,5 тысячи, фельдшеры скорой помощи, принимающие вызовы, — 4,5 тысячи, младший медперсонал — 4 тысячи.

Прожиточный минимум в 2023 году в России вырастет на 3,28%, или на 456 рублей — с 13 919 до 14 375 рублей в месяц на душу населения. Для трудоспособного населения он увеличится с 15 172 до 15 669 рублей, для детей — с 13 501 до 13 944 рублей, для пенсионеров — с 11 970 до 12 363 рублей.

Налоги

С 2023 года Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд России (ПФР) объединятся в Социальный фонд России (СФР).

Предполагается, что СФР будет предоставлять услуги по принципу «одного окна». Получить их можно через портал «Госуслуги», а также обратившись по старым адресам ПФР или ФСС, которые станут отделениями уже новой организации, либо в МФЦ. Соцвыплаты будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. Как заявлял замглавы Минтруда Андрей Пудов, деньги, сэкономленные на содержании двух прежних фондов, направят на повышение пенсий. На сколько именно вырастут пенсии за счёт этого, он не уточнил.

Вместо трёх разных налогов — в ПФР, ФОМС и ФСС — работодатели начнут платить взносы за сотрудников в СФР по единому тарифу, который автоматически будет делиться между пенсией и социальными расходами. Налоги и сборы будут уплачиваться единым налоговым платежом (ЕНС) и аккумулироваться на едином налоговом счёте (ЕНС) плательщика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены, тарифы, пошлины и штрафы

В России с 1 января подорожают алкоголь и мясные деликатесы. Минимальная розничная цена на игристое вино увеличится на 41,4% — со 169 до 239 рублей, водку — с 261 до 281 рубля, коньяк — с 480 рублей до 517 рублей, бренди — с 348 рублей до 375 рублей. Сырокопчёные и варёно-копчёные колбасы подорожают на 8%.

Также подорожание ждёт сигареты и другие виды табачной продукции, о чём подробно рассказывал NEWS.ru.

В новом году, как обещали в РЖД, на 8,1% вырастут тарифы на проезд в вагонах купе и СВ на поездах дальнего следования — они не регулируются Федеральной антимонопольной службой (цены на билеты в плацкарте дважды повышались в 2022 году — на 4,3% в январе, а затем еще на 6,5% в октябре).

Вырастет плата за проезд в общественном транспорте в разных городах страны. В Москве разовая поездка по билету «Единый» увеличится с 61 до 62 рублей, по карте «Тройка» — с 46 до 50 рублей. Также удорожание проезда на городском и пригородном транспорте анонсировано в Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Тюмени, Екатеринбурге, Волгограде, Курске, Ярославле, Южно-Сахалинске и других населённых пунктах.

Чувствительные изменения ожидаются в части платы за техосмотр автотранспорта. По подсчётам «Коммерсанта», соответствующая процедура легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в РФ в среднем на 57%. Больше всего тарифы на техосмотр вырастут в Орловской (в три раза), Омской (в 2,4 раза) и Оренбургской (в 1,9 раза) областях, а также в Хакасии (в два раза).

Неприятный сюрприз ждёт некоторых автомобилистов в части некоторых пошлин и административных штрафов. Так, за допуск транспорта к перевозке опасных грузов придётся заплатить 1,5 тысячи рублей, продление допуска обойдется в одну тысячу. В основном это касается тех граждан, которые работают в сфере коммерческого оборота, а также перевозок радиоактивных, ядовитых и взрывчатых грузов.

Помимо этого, в 2023 году увеличится с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с изменённой конструкцией.

Вступят в силу и поправки в КоАП, вводящие штрафы за выгрузку с транспорта отходов производства и потребления вне установленных мест. Данные правонарушения будут фиксироваться дорожными камерами, а к ответственности начнут привлекать собственника автомобиля или другого транспортного средства. Для физлиц за это предусмотрены штрафы от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч.

При этом с 1 января 2023 года будет отменена скидка в размере 30% на оплату пошлин в РФ через портал «Госуслуги».

Также в новом году увеличится срок оплаты штрафа с 10 до 20 суток, но в первые 10 дней его можно оплатить со скидкой в 50%.

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Око «большого брата»

С 2023 года добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу. Сия опция, как утверждают в МВД, нужна человеку для установления личности «при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах». Эта процедура, как заверяют полицейские, особенно нужна «для людей, страдающих потерей памяти». Иными совами, если человек хочет сдать отпечатки пальцев, с 1 января он может это сделать в любом специализированном офисе вне зависимости от места жительства или регистрации, как ранее.

Также с 1 января Минобороны получит доступ к единому реестру данных о гражданах РФ, объединяющему все доступные государству сведения о населении. Создание такого реестра началось в 2020 году, и на данный момент к нему подключены только МВД, Минтруд, ФНС, Фонд ОМС и ПФР.

В реестр, кроме фамилии, имени и отчества, даты рождения и гражданства, включены пол и дата рождения, гражданство, идентификаторы документов, сведения о регистрации, постановке на воинский учёт или снятии с него, документы об образовании и учёных степенях, данные о постановке на налоговый учёт, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке на учёт в службе занятости, о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, о семейном положении, смене имени и смерти. Также там будут указаны СНИЛС, ИНН, выписки из «Госуслуг» и ЗАГСов. Кроме этого, к системе будет подключена единая база биометрических данных.

Доступ к реестру, как ожидается, должен помочь военкоматам, которые столкнулись с бюрократическими проблемами во время мобилизации.