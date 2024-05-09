Смоктуновский, Никулин. Какие актеры воевали в ВОВ: ранения и воспоминания

Фото: Дмитрий Чернов/РИА Новости

Юрий Никулин (в центре), служащий зенитчиком во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

Многие советские актеры и режиссеры принимали участие в Великой Отечественной войне. Некоторые из них присоединились к фронтовым артистическим бригадам, другие вступили в ряды Красной армии. Как Иннокентий Смоктуновский бежал из плена, почему Быстрицкой разрешили стать санитаркой в 13 лет, а Юрий Никулин служил семь лет — в материале NEWS.ru.

Как Смоктуновский переплыл Дон под обстрелами

Иннокентий Смоктуновский переехал с семьей из Томска в Красноярск в начале 1940-х. В 1941 году его отец отправился на фронт и погиб во время боевых действий в 1942-м. В 1943-м Смоктуновского отправили в Киевское военное училище, после которого он попал в армию и принимал участие в битве на Курской дуге.

Позже, как рассказала NEWS.ru дочь Смоктуновского Мария, он делился с ней воспоминаниями о переходе под обстрелами противника протоки Днепра.

«Нужно было доставить важные документы в штаб на острове, и ему удалось перейти эту протоку, несмотря на огонь, потом он бежал по берегу и с задачей справился. За это он был представлен к награде — медали „За отвагу“. Правда, она ему была вручена не сразу, а спустя много лет уже в мирное время», — поделилась Мария Смоктуновская.

Как Смоктуновскому удалось бежать из плена

В конце 1943 года в боях под Киевом Смоктуновский попал в плен к немцам. Он решил бежать, несмотря на то что его могли расстрелять, если бы поймали.

«Он рассказывал, что в плену было невыносимо. И вот когда их вели из лагеря в лагерь, перегоняли через мост, он спросил у конвоира жестом, можно ли спуститься за водой, и тот тоже жестом ему показал, что можно. Отцу удалось скрыться и чудом сбежать. Он добрел до деревни, его спасла украинская женщина, за укрытие военнопленного ей угрожал расстрел, она выходила отца. В течение месяца он приходил в себя, потому что у него была дизентерия, он был ужасно ослаблен», — рассказала дочь актера.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Актер театра и кино Иннокентий Смоктуновский и фотокорреспондент Галина Кмит

По словам Марии Смоктуновский, ее отец стал партизаном, позже его отряд вошел в состав Красной армии, и он руководил отделением автоматчиков. 14 января 1945 года Иннокентий Смоктуновский и другие солдаты первыми ворвались в траншеи противника. За этот поступок он получил медаль «За отвагу».

Война закончилась для будущего актера в немецком городе недалеко от Берлина. Он служил в армии еще полгода, пока не был демобилизован.

Как плен и война повлияли на Смоктуновского

В СССР считалось, что если человек попал в плен и не был убит, то он предатель. Смоктуновский старался не рассказывать об этом, но власти все равно знали, что актер бежал от немцев, и запретили ему проживать в 39 крупнейших городах страны.

«Они договорились с одним товарищем, который тоже был в плену, что если все в порядке, то они друг другу присылают открытки с текстом „Дядя Вася чувствует себя прекрасно“. И вот когда ему такая открытка не пришла, он понял, что произошло что-то ужасное. Он пришел к этому товарищу, а у него мать вся в слезах: его забрали. Отец, чтобы тоже не попасть в застенки, быстро собрал вещи и уехал в Норильск, потому что это север, оттуда уже некуда ссылать. Там он работал в театре», — поделилась воспоминаниями Мария Иннокентьевна.

Театральный критик, автор книги «Гений Смоктуновского» кандидат искусствоведения Елена Горфункель считает, что Великая Отечественная война сильно повлияла на характер и судьбу актера. По ее словам, многочисленные испытания сформировали у Смоктуновского внутренний стержень. Как писала Горфункель, артист долго не мог утроиться работать в Москве, ночевал в подвалах и на чердаках, ходил в одном лыжным костюме, часто ему было нечего поесть, но он не сдался.

Фото: Global Look Press Иннокентий Смоктуновский в фильме «Берегись автомобиля» режиссера Эльдара Рязанова

«И у его героев, которые иногда кажутся недотепами, вдруг оказывается невероятный стержень мужества», — отметила Горфункель.

Искусствовед добавила, что Смоктуновский снялся в двух фильмах о войне — «Солдаты» и «Они сражались за Родину». В обеих кинокартинах, по ее мнению, ему удалось создать точные образы.

«В 1950-х он уже снимался во многих фильмах. И вот он пишет жене в письме о том, как ему это надоело, какие противные фильмы, он их даже называет словом „говно“, хотя и там он тоже хорошо играл. И вот именно про этот фильм — „Солдаты“ — он пишет: „Играю настоящее“. Потому что у него был опыт, он знал, кто как вел себя на фронте», — объяснила критик.

Горфункель считает, что в фильме «Они сражались за Родину» Бондарчука Смоктуновский замечательно сыграл маленькую эпизодическую роль хирурга, который оперирует главного героя, потому что «это тоже опыт».

За что после войны наградили Рину Зеленую

Рина Зеленая родилась в 1901 году, застала революцию, распад Российской империи, Гражданскую войну и Великую Отечественную. В 1941 году она работала в Театре миниатюр и была уже востребованной актрисой. Когда началась ВОВ, Зеленая находилась на гастролях. Актриса попросила Министерство культуры направить ее во фронтовую бригаду. Артисты не принимали участия в сражениях, но рисковали жизнью, выступая перед солдатами в зоне боевых действий.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Девушка без адреса». Елизавета Тимофеевна — артистка Рина Зеленая

В 1944 году Рина Зеленая была награждена орденом Красной Звезды. «Находясь на 4-м Украинском фронте т. Зеленая вместе с боевыми частями прошла через Карпаты. В минуты передышки между боями в землянке, разрушенном сарае или на поляне выступала в 83 концертах для рядовых, офицеров и генералов. Своим мастерским исполнением „детских рассказов для взрослых“ воодушевляла воинов фронта на ратные подвиги во славу нашей Родины, на окончательный разгром врага», — написано в ее наградном листе.

С советскими войсками актриса дошла до Берлина и оставила подпись на стенах Рейхстага. Она посетила город осенью 1945 года. «На улицах масса народу. Ко всему этому невозможно привыкнуть. Все удивительно, все это — „не может быть“. Глаза немцев — в них страшно смотреть: они какие-то пустые, а в них боль, ужас, недоумение, тупость, смущение. Все движется, мечется, но как будто все это движется бессмысленно», — писала она в дневниках.

Почему Юрий Никулин был семь лет на фронте

Юрий Никулин был участником Финской войны и Великой Отечественной. Он провел на фронте семь лет. «В армии я прошел суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни. Ну а военная „карьера“ моя за семь долгих лет — от рядового до старшего сержанта», — писал Никулин в книге «Почти серьезно».

Будущего актера призвали в армию в 1939 году, когда ему еще не исполнилось 18 лет. Он переживал, что у него обнаружат какую-нибудь болезнь и не возьмут, но он прошел медкомисссию, и его направили служить на границу с Финляндией. Никулин попал во второй дивизион 115-го зенитного артиллерийского полка.

Фото: ИТАР-ТАСС Артист Юрий Никулин во время встречи со зрителями, 1962 год

«Как только началась война, нам ежедневно выдавали по 100 граммов водки в день. Попробовал я как-то выпить, стало противно. К водке полагалось 50 граммов сала, которое я любил, поэтому порцию водки охотно менял на сало. Лишь 18 декабря 1939 года выпил положенные мне фронтовые 100 граммов: в этот день мне исполнилось 18», — вспоминал Никулин.

За первые два года службы он обморозил ноги и заболел плевритом. Летом 1941 года Никулин готовился к демобилизации, заказал чемоданчик дембеля из фанеры за 15 рублей. Но 22 июня, в воскресенье, он и его товарищи пошли за пивом и узнали от местных, что началась Великая Отечественная война. Ночью его 115-й зенитно-артиллерийский полк отразил налет немецких «Юнкерсов».

После контузии во время артобстрела Никулина назначили разведчиком, и в январе 1944 года он принимал участие в снятии блокады Ленинграда. Будущий актер находился в Прибалтике, когда закончилась война.

«Никто не знал, как и чем выразить счастье. В воздух стреляли из автоматов, пистолетов, винтовок. Хотелось выпить. Но ни водки, ни спирта никто нигде достать не смог. Недалеко от нас стоял полуразвалившийся сарай. Поджечь его! Многим это решение пришло одновременно... Мы подожгли сарай и прыгали вокруг него как сумасшедшие», — писал он в книге.

После войны Никулин пытался поступить во ВГИК и ГИТИС, но так и не прошел творческий конкурс. В итоге артиста приняли в школу-студию при Московском цирке. Актер начал сниматься в кино с 1958 года и прославился после ролей в комедиях.

Никулин также сыграл в двух фильмах о войне. В картине Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» он перевоплотился в рядового Некрасова. В драме Алексея Германа «Двадцать лет без войны» он снялся в роли военного журналиста Сергея Лопатина. Никулин не хотел играть в обеих картинах, но режиссерам удалось его убедить.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Актер Юрий Никулин во время съемок фильма «Они сражались за Родину», 1974 год

Какое ранение получил Зиновий Гердт во время войны

Когда началась ВОВ, Зиновий Гердт был актером Московской государственной театральной студии и пошел на фронт добровольцем. До этого он изучал саперное дело в Московском военно-инженерном училище. После выпуска младший лейтенант стал командиром саперного взвода 81-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии.

С 5 на 6 августа 1942 года он участвовал в боях за село Сторожевое. В книге «Рыцарь совести» Гердт писал, что командовать солдатами ему не нравилось, с тех пор он никем не командует даже в своей семье.

В феврале 1943 года актера ранило осколком снаряда под Белгородом. «Ощущение боли, неимоверного страдания физического пришло не сразу, а первым чувством было отчаянье. Я упал. И вижу, как моя левая нога сама собой ходит, как хвост дракона какого-то», — писал он в мемуарах.

Ранение было очень серьезным, но Гердт попал в госпиталь только спустя три месяца. В первой больнице не было ни гипса, ни лекарств. Впоследствии он перенес 11 операций и провел в медицинских учреждениях четыре года. Ногу сохранили, но она стала короче другой на восемь сантиметров, и артист прихрамывал.

Впоследствии Зиновий Гердт снимался в эпизодах, но все его роли были запоминающимися зрителю. Он сыграл в картинах «Соломенная шляпка», «Хождение по мукам», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.

Фото: Александр Лыскин/РИА Новости Народный артист РСФСР Зиновий Гердт

Как 13-летняя Быстрицкая стала санитаркой во время войны

Элина Быстрицкая жила с семьей в Киеве, но перед ВОВ ее отец, врач-инфекционист, получил направление в город Нежин. Когда начались боевые действия, Быстрицкая, которой было всего 13 лет, попросила начальника госпиталя дать ей работу, и он согласился. Она стала санитаркой и лаборанткой.

«Наш госпиталь был сортировочным, и раненые поступали непрерывно. Втихомолку я гордилась, когда раненые в палатах говорили то ли в шутку, то ли всерьез: „Пусть придет вот та лаборантка, что с косичками, тогда я дам кровь, а другим не дам“. Может, они представляли, что это к ним приходит дочка или младшая сестричка. А я изо всех сил старалась сделать укол так, чтобы им не было больно», — вспоминала Быстрицкая.

Во время войны она окончила курсы медсестер, в 1945 году — Нежинскую акушерско-фельдшерскую школу (сейчас — медицинский колледж. — NEWS.ru). Однако по профессии Быстрицкая так и не работала: она поступила на актерский факультет Киевского института театрального искусства.

Фото: РИА Новости Репродукция кадра из фильма «Неоконченная повесть» режиссера Фридриха Эрмлера, 1955 год. Актеры Элина Быстрицкая и Евгений Самойлов

Какие награды получила Быстрицкая за участие в войне

Уже много лет спустя, когда Быстрицкая оформляла пенсию, в отделе кадров Малого театра ей заявили, что нет доказательств ее участия в Великой Отечественной войне. Актриса поехала в архив Министерства обороны, и по документам ей определили полтора года службы в действующей армии. Позже актриса получила правительственные награды — орден Отечественной войны II степени и нагрудный знак «Сын полка».

«Что самое страшное было в войне, что никогда не забудется? Смерть людей на моих глазах, запах крови, который меня долго преследовал, горящие города, голод», — делилась Быстрицкая воспоминаниями.

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