Сын Никулина разрешил Андреасяну «оживить» великого актера Максим Никулин разрешил использовать образ отца в новой комедии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Никулин

Гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин рассказал NEWS.ru, что положительно относится к идее добавить в картину «Манюня. Приключения в Москве» образ народного артиста СССР Юрия Никулина, созданный ИИ. Сын артиста подтвердил, что дал добро и по этому поводу «суда не будет».

Отношусь положительно. Добро дал. Суда не будет, — сказал Никулин.

Ранее продюсер Гевонд Андреасян рассказал, что одним из героев ленты станет Юрий Никулин. Действие картины разворачивается в начале 80-х годов, и персонаж станет одним из ключевых в истории о приключениях Манюни и ее друзей. Максим Никулин заявил NEWS.ru, что ознакомился с пробным материалом и увиденное ему понравилось.

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