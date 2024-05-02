Депрессия, песни с детьми из Донбасса: как живет Александра Пахмутова

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Александра Пахмутова

В прошлом году композитор Александра Пахмутова похоронила мужа Николая Добронравова, в браке с которым прожила почти 70 лет. Как автор песен справилась с утратой, что известно о ее депрессии, зачем ездила в Донбасс и выступает перед детьми?

Правда ли, что у Пахмутовой депрессия

16 сентября 2023 года ушел из жизни супруг композитора. Добронравова не стало после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью. StarHit со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что у Пахмутовой развилась депрессия.

По словам собеседника канала, единственной радостью у композитора стали воспоминания о любимом. Источник из окружения знаменитости рассказывал SHOT, что каждый день Пахмутова начинала с того, что слушала созданные с супругом композиции и смотрела фото, делясь воспоминаниями.

«Близкие окружают ее заботой и пытаются помочь справиться с депрессией, но пока это едва ли удается», — приводились слова инсайдера.

Слухи о депрессии подогревали и слова композитора, произнесенные у могилы мужа. Тогда она спросила, для нее ли оставили место рядом.

«Рядом оставили место для меня? Я ведь моложе Коли всего на год. Поэтому мне тоже местечко понадобится. Мне много земли не надо, я не такая толстая. Всего маленький кусочек», — сказала Пахмутова, стоя у могилы супруга.

94-й день рождения композитор встретила в оздоровительном центре в Подмосковье. Журналисты, дозвонившиеся в этот день до Пахмутовой, удивились ее бодрому и веселому голосу.

«Как настроение? Ничего, стараюсь. Собираюсь встретиться с детьми Донбасса. Идут военные действия. Но детей надо сберечь. Я сяду к фортепиано, будем петь песни», — заявила композитор в разговоре со СМИ.

В декабре общественность потрясли слухи о сердечном приступе у Пахмутовой, из-за которого та оказалась в больнице. Правда, директор фонда артистки попросил общественность не волноваться, заверив, что с композитором все в порядке.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александра Пахмутова

Зачем Пахмутова ездила в Донбасс

В ноябре 2023 года стало известно, что композитор провела творческую встречу с детьми, приехавшими на отдых в Подмосковье из Донбасса. В Доме отдыха Управления делами президента России в подмосковных Снегирях Пахмутова увиделась с ребятами, которые ко дню рождения композитора разучили ее песни на стихи Николая Добронравова.

«Был когда-то всесоюзный песенный конкурс „Красная гвоздика“. Проходил он и в Донбассе. Вечером шел концерт. В зале отдельно сидела публика с цветами. Я спросила, кто это. Мне ответили: „Это родители героев-молодогвардейцев. Вы, наверное, слышали о подвиге ребят, почти ваших ровесников, вчерашних школьников, которые трагически погибли во время Великой Отечественной войны. После войны их родители, которые пережили собственных детей, пришли к нам на концерт“. Я их близко видела, как вас сейчас… Впечатление — до мурашек. Они дождались мира. К чему это я вспомнила? Мы живем в удивительной стране. Какое счастье, что вы приехали из Донбасса. Сейчас там трудно. Но это временно. В Донбассе должно быть счастье, работа, дети, радость», — приводила слова Пахмутовой KP.RU.

Сыграла композитор в том числе шахтерскую песню «Спят курганы темные» из фильма «Большая жизнь», которая стала народным гимном Донбасса. В ходе встречи с детьми прозвучали песни «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья» и «Надежда».

Об интересном случае, связанном с последней композицией, недавно рассказал композитор и дирижер Александр Клевицкий. В беседе с MK.RU он вспомнил, как однажды Пахмутову узнали бандиты.

«Идем мы на завтрак, а навстречу нам по коридору два огромных амбала — конкретных таких „ребят“. И мы такие: маленькая Александра Николаевна и я, тоже „богатырь“. Мы поравнялись, и вдруг один из них говорит Пахмутовой: „А я вас знаю! Я вас знаю! Вы… Вы… Вы… Надежда!“ — смеясь, рассказал Клевицкий.

Чем сейчас занимается Пахмутова

30 апреля композитор прогулялась в Волгограде по скверу, названному в ее честь, и увидела себя в образе юной девочкм с аккордеоном, который выполнил в бронзе скульптор Юрий Щербаков. Вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым Пахмутова посмотрела уличную экспозицию фотографий из ее архива, скульптуру, которой уже по традиции натерли на удачу нос, и новый музыкальный арт-объект. Последний представляет собой огромный проигрыватель с виниловой пластинкой с песнями юбилейного концерта артистки.

«Всем счастья, радости, успехов. Город так похорошел! Как приятно здесь. Всем радости, счастья, успехов. И что-нибудь придумаем еще. Спасибо!» — сказала Пахмутова на прощание, уже стоя в дверях вагона.

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