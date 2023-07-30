«Падал не Никулин»: что сейчас на месте съемок «Бриллиантовой руки» в Баку Журналист NEWS.ru побывал в Баку, где снимались «заграничные» сцены комедии Гайдая, в том числе эпизод со знаменитой фразой «Чёрт побери!»

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

55 лет назад, в 1968 году, в разных городах Советского Союза снимали фильм с рабочим названием «Контрабандисты». Через год лента вышла в прокат и снискала оглушительный успех, став любимой комедией миллионов советских, а позднее и российских зрителей. Речь о «Бриллиантовой руке». Журналист NEWS.ru побывал в Баку, где снимались «заграничные» сцены фильма, в том числе ключевой эпизод с легендарной фразой «Чёрт побери!», и узнал, что сейчас на месте падения Семен Семеныча Горбункова. Вот только, по словам местных, Юрий Никулин вовсе не падал в кадре...

Где снимали сцену «Чёрт побери!»

Съемки в Баку, который изображал «город контрастов» Стамбул, проходили фактически на одной улочке в старом городе, который бакинцы называют Ичери-шехер. Эта улица Малая Крепостная (Кичик Гала) тянется вдоль западной крепостной стены старого города. Тень от ее зубцов видна на кадрах за спиной Андрея Миронова, когда его герой, контрабандист Геша Козодоев, падает в условленном месте под вывеской Apoteke Chikanuk и произносит знаменитую кодовую фразу «Черт побери!».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Саид Азад

«Каждый день тысячи людей здесь падают. Это место называют самым чистым в Баку, — смеется Саид Азад, основатель туристического агентства Tes-tour, филиал которого сейчас располагается по тому самому адресу, где снималась сцена „Черт побери!“, — Кичик Гала, 8. — Кто только здесь ни падал. Даже порой президенты различных стран. Последний раз президент Латвии. Мы отсюда [изнутри] когда смотрим — там дверь, и видно только тех, кто падает, а больше ничего не видно. И мы смотрим: сидит дядька старенький, вышли: „Черт побери!“ Оказалось, там делегация, полиция и все остальное».

Кто на самом деле падал на улице

По словам бизнесмена, в «Бриллиантовой руке» в кадре падает только Козодоев, а падение героя Юрия Никулина прямо не показано.

«Никулин на самом деле в этом месте не падал. Пересмотрите обязательно: нет конкретной сцены падения Никулина. Как мне рассказывал Максим Никулин, сын актера: «Папа уже был в возрасте (Юрию Никулину во время съемок было 46 лет. — NEWS.ru), у него и радикулит начальной стадии, поэтому он раз упал, два упал и сказал, я так долго не смогу», — говорит Азад.

При этом сцена падения Козодоева показана в «Бриллиантовой руке» так, что ни у кого не остается сомнений: в кадре падает точно Андрей Миронов.

Азад напомнил, что герой Никулина в фильме спускается по улице, а затем зритель уже видит только ноги.

«Вдруг показываются крупным кадром его туфли, которые спотыкаются. На чем они спотыкаются? Вот все говорят — банан, 99% зрителей. Изначально в сценарии был банан, но с бананами в советском Баку было не очень, тогда и в Москве тоже было не найти. Они раздобыли откуда-то килограмма два, но с коньяком его здесь уничтожили, а кожура в дублях расходовалась. Поэтому в финальную съемку попадет арбуз, которого здесь было навалом. И вот просто две ноги потом поднимаются в кадр. А это вообще ноги Каневского, даже не Никулина. Далее уже туловище Никулина выходит и появляется в кадре», — утверждает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку

Где Горбункову накладывали гипс

По словам Азада, насчет того, где снимались внутренние кадры, когда Горбункову ставили гипс, есть три версии. Потому что по адресу: Кичик Гала, 8, за тем дверным проемом, в котором сидят контрабандисты в исполнении Григория Шпигеля и Леонида Каневского, сейчас, как и полвека назад, находится маленький жилой дворик.

«Это помещение (в котором располагается турагентство. — NEWS.ru) вместе с ближайшими были одним помещением. И частично была такая бутафория. По второй версии, сцену с гипсом снимали в павильоне „Мосфильма“. Еще один вариант — что снимали где-то в одном из помещений Девичьей башни. Там было небольшое обманное помещение. Я очень подробно изучал этот фильм, именно про место, где это снималось, но это точно неизвестно», — полагает предприниматель.

Что находится на месте съемок «Бриллиантовой руки» в Баку

Как говорит Азад, помещение, где сейчас находится филиал его агентства, раньше было жилым и досталось его семье от родственников.

«Здесь и сейчас около пяти семей живут. Нам по знакомству досталось от родственников», — пояснил он.

Люди в этом дворике живут довольно давно. Но раньше, по словам Азада, тут располагались караванные постройки для скота.

«Первый этаж, например, где вы сейчас, был чистильней для верблюдов. Примерно начиная с XII по XIX век первые этажи были исключительно для животных. Это были караванные перевалочные пункты», — отметил бакинец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Чёрт побери!» Место, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», Баку

Он рассказал, что с XII века Баку становится частью Шелкового пути, который до этого огибал находящийся на полуострове город. В это время в Баку появился порт и началась морская торговля.

«И тогда появились первые караванные постройки, это были чистильни, небольшие амбары. Изначально строения на этом месте пошли под такие караванные постройки. После они получили масштаб: уже караван-сараи, бани, хаммамы. Но именно здесь были сооружения для зверей. А потом уже появилось жилье», — пояснил он.

«Никулин любил пить водку, я видела!»

В одной из соседних квартир сейчас живет женщина, которая представилась NEWS.ru как Бюйюк-ханым. По ее словам, в этом бакинском дворике она жила и в то время, когда здесь снимали «Бриллиантовую руку».

«Мы соседи. Я тут всю жизнь прожила. Меня зовут Бюйюк-ханым. Мне было 32 года тогда. А теперь — 86», — рассказала женщина.

По ее словам, Юрий Никулин во время съемок был очень неравнодушен к бакинскому алкоголю.

«Никулин любил пить. Водку! И здесь ее пил, я видела!» — заявила Бюйюк-ханым.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бюйюк-ханым

Что привело съемочную группу «Бриллиантовой руки» в Баку

Как пояснил NEWS.ru Саид Азад, женщина имела в виду местные коньяки. Их, по его словам, по достоинству оценил не только легендарный Балбес советского кино, но и режиссер картины Леонид Гайдай.

«Как вообще Гайдай умудрился попасть в Баку? Ему-то нужно было в Стамбул. Однако вести съемки в Стамбуле было бы очень дорого, и вся съемочная группа едет в Болгарию. Там восточный антураж найти не удалось, там была турецкая культура, не передававшая то, что надо было Гайдаю. И вдруг он пересматривает фильм „Человек-амфибия“, который снимался с Баку, и вспоминает про наш город. Если Баку был Буэнос-Айресом, что, Стамбулом стать не сможет? И вот вся съемочная группа приезжает в Баку, но ключевым компонентом съемок, как оказалось, был бакинский коньяк», — утверждает Саид.

По его словам, «коньяк очень понравился Гайдаю и всей группе».

Фото: Russian Look/Global Look Press Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Как возникла фраза «Чёрт побери!»

У бакинцев популярна байка, что пароль контрабандистов — то самое «Чёрт побери!» — Гайдай подслушал у местных жителей.

«Говорят, что фразу „Чёрт побери!“ произносили местные, наблюдавшие сцену с падением актеров. Они знали только несколько слов на русском языке, потому что аудитория старого города им не особо владела. Закрепостная часть населения владела отлично. А здесь жили в основном грузчики, ключники, поэтому им языки особо не нужны. Они знали несколько фраз на русском языке, и одной из них было „Чёрт побери!“. Поэтому каждый раз, когда падали актеры, они восклицали: „Чёрт побери! Он снова упал!“ И Гайдай взял это за основу фильма», — подытожил Азад.

Читайте также

Россияне назвали самую любимую картину «Мосфильма»

Кинокритик рассказал, как работа с Гайдаем шла артистам во вред

Секс-символ СССР Владимир Коренев ответил Тарантино на комплимент