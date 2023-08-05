Госпитализирован 100-летний артист Большого театра, выступавший у рейхстага Столетнего ветерана сцены Большого театра Кудряшова госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеран сцены Большого театра Владимир Кудряшов госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает MK.RU. Танцор, которому недавно исполнилось 100 лет, в мае 1945 года выступал у здания поверженного Красной армией рейхстага.

По данным издания, Кудряшова доставили в медучреждение из его квартиры на Троицкой улице в центре Москвы. Предположительно, у танцора открылось внутреннее кровотечение. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Кудряшов в 1941 году окончил Хореографическое училище при Большом театре (ныне Московская государственная академия хореографии), после чего был принят в балетную труппу. Выступал на сцене ГАБТ в 40-60-е годы, позднее работал в обществе «Динамо».

Ранее российский кинорежиссер Владимир Досталь опроверг публикации в СМИ о своей госпитализации. Деятель культуры, в прошлом руководивший «Мосфильмом», рассказал, что с ним все в порядке, сейчас он находится на даче. Досталь был удивлен сообщениям о том, что его экстренно доставили в больницу из-за проблем с сердцем.

3 августа стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко в возрасте 81 года. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил, что актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.