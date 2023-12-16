«Придумывал год "Утреннюю почту"»: Юрий Николаев о ТВ, Лепсе, СВО и мате Юрий Николаев: договорились с ГИБДД, чтобы артистов везли на машинах с мигалками

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Юрий Николаев

Сегодня, 16 декабря, Юрий Николаев отметил 75-летие. Незадолго до круглой даты народный артист России, ведущий популярных передач на советском и российском телевидении встретился с журналистами и ответил на вопросы о своей жизни и творчестве.

Когда Юрий Николаев впервые вышел на сцену

— Мама моя работала в КГБ, папа в НКВД, но строгости дома не было, наоборот — я был залюбленным, заласканным: отец обожал меня. Все-таки я его единственный сын. Меня окружало огромное количество бабушек, была няня — очень хорошая и абсолютно простая женщина. У нее никого в живых не осталось после войны, и она сначала приходила к нам помогать по дому, а потом и жила у нас, и стала как член семьи. Однажды в первом или втором классе я под ее диктовку написал в школьной тетрадке «овощи и хрукты». Мне потом попало от учительницы за эти «хрукты»: так говорить и писать неправильно.

Я занимался в Доме пионеров — сначала в танцевальном кружке, потом к нему добавился театральный. Когда руководитель решил поставить пьесу «Звездный мальчик», мне досталась главная роль. Мне было лет 13–14. Я почувствовал запах кулис и сцены. И второе, что тоже немаловажно, — внимание моих одноклассниц. Выбор профессии был сделан.

Фото: Татьяна Кузьмина/ТАСС Юрий Николаев

(После окончания школы Николаев переехал в Москву и поступил в ГИТИС, по окончанию которого около 5 лет играл в театре имени А. С. Пушкина)

Как Юрий Николаев попал на ТВ

— Карьера моя в театре складывалась удачно: сразу дали роли в нескольких спектаклях. И в кино меня утвердили на очень важную для меня роль в фильме «Большие перегоны». Моим партнером был Николай Крючков, небожитель просто, весь Советский Союз носил на руках его. Актер был действительно блестящий. Я сыграл в этой картине.

А в 1975 году на Центральном телевидении объявили набор дикторов. И я, узнав об этом, решил просто попробовать свои силы. Прошло около двух месяцев, мне не звонили, я уже думал, что набрали дикторов. А потом позвонила помощница Игоря Кириллова — он руководил отделом дикторов — и попросила меня приехать в Останкино. И уже Кириллов мне сам лично сказал, что худсовет меня утвердил. Теперь уже я стал думать. И мы с женой — я к тому времени был женат — обсуждали, переходить мне из театра на телевидение или нет.

Важную роль в принятии решения сыграл тот факт, что на телевидении сразу делали новую передачу — «Утренняя почта», которую до сих пор помнят и это очень приятно. Кроме того, зарплата в театре составляла 85 рублей, а на ТВ предложили сразу 150. В театре режиссер, когда узнал, что я ухожу, кричал: «Ты предатель!».

«На работу стал опаздывать и выпивал»

— Случалась ли у меня звездная болезнь? Да. Сами посудите: в 27 лет я попал в одну из самых смотрибельных передач на Центральном телевидении. На улицах все узнают, кто-то пальцем показывает, ну и пошло-поехало — крыша поехала, показалось, будто все дозволено. На работу стал опаздывать и выпивал, было такое. Лапин (председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин. — NEWS.ru) на полгода отстранил меня от эфиров, я приносил тексты своим коллегам. И перед Новым годом — кажется, это был 1978-й — Сергей Георгиевич меня вызвал и сказал: «Меня замучили телезрители письмами и звонками с вопросом, куда ты исчез из эфира, в общем, берись за ум и с нового года приступай» (снова к обязанностям ведущего в кадре). Впредь я старался не нарушать дисциплину.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Юрий Николаев

«„Утреннюю звезду“ придумывал год»

— Каких программ сегодня не хватает на телевидении? Вы хотите, чтобы я прямо сейчас придумал новый формат? Например, «Утреннюю звезду» я придумывал целый год. И я не планировал эту программу как конкурс — я ввел конкурс как сюжетную канву. Чтобы зритель все-таки переживал за участников. Это были истории новых имен на сцене. У нас была замечательная команда. До сих пор встречаемся и всегда очень рады друг друга видеть, с огромным удовольствием вспоминаем нашу работу.

Оператор Валера Зибирев как-то сказал: «Вы заметили — за все годы передачи никто никогда не повысил голос на площадке, на телевидении такого практически не бывает». Это все благодаря детям — приносят ту ауру и атмосферу на площадке, которая позволяет только шутить и улыбаться. А я всегда стремился, чтобы дети радовались — тому, что они выходят на сцену, для меня это было самое ценное.

«Категорично отношусь к тем, кто уехал из России после начала СВО»

— Я очень давно, с 1980-х, дружу с «Любэ». Творчество группы строится на патриотизме. И слово с делом у них не расходится — сейчас помогают фронту, выступают в госпиталях: и я через них передаю привет раненым ребятам, чтобы быстрее выздоравливали...

Дружу с Гришей Лепсом и очень его люблю. С Юрой Антоновым — тоже, мы с ним знакомы примерно с 1979 года. Когда говорю, что за это время мы ни разу не поругались, все удивляются, как такое возможно, ведь у Юрия Михайловича якобы сложный характер. Но у нас действительно не было точек преткновения. Все мои самые близкие друзья оказались патриотами. И я — патриот.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс

И я категорично отношусь к тем, кто уехал из России после начала СВО. Кто уехал, я считаю, — он против нас. Значит, ему (или ей) уже обратной дороги в Россию быть не может. Тем более должны быть закрыты и телевидение, и радио, и все концертные площадки. Работай там, куда уехал, тебе мешать никто не будет — но в РФ уже не должно быть дороги.

«Какие-то сайты пишут, будто я умер»

— Пять лет назад, когда мне исполнялось 70, был большой концерт в «Крокус Сити Холле» в мою честь, три с половиной часа. Все наши звезды приехали. Причем у многих в эти декабрьские дни были съемки и концерты на других площадках — мы договорились с ГИБДД, чтобы артистов везли на машинах с мигалками в обход пробок в «Крокус» и обратно. Но я так устал после этих 3,5 часов — что в этом году никаких концертов устраивать не буду. Будет «Субботний вечер» на моем родном Первом канале, эфир «Доброго утра», и достаточно.

Сам я в последнее время очень редко смотрю телевизор. Интернет вообще ненавижу — за огромное количество лживой информации, грамматические ошибки. Какие-то сайты пишут, будто я умер — «хоронят» меня. Чтобы читатель кликнул лишний раз на эти ресурсы. И к современной эстраде у меня много вопросов. Может быть, покажусь вам старым брюзгой, но я не понимаю многих современных якобы модных новшеств. Например, матерные слова, тем более, когда звучат с экрана. Единственные нецензурные выражения, которые звучали в контексте уместно, были слова из уст Юрия Владимировича Никулина, когда он рассказывал анекдоты. Но когда мат звучит даже с центральных каналов, звучат непонятные тексты и мелодии — которые лишь относительно можно назвать мелодиями — этого никак понять не могу.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Юрий Николаев

Пока я не вижу и не слышу артистов среди современной молодежи, которые бы сравнились по степени таланта с кумирами моей юности или среднего возраста — с тем же Юрой Антоновым, Славой Добрыниным...

Юрий Николаев назвал свой главный минус

— Есть во мне большой минус — самокопание, его бы поменьше. Самоанализ необходим, безусловно — но не до такой степени. В целом в своей жизни я бы ничего не стал менять. Нельзя гневить Всевышнего. Я благодарен судьбе за прожитые годы и за передачи, которые вел. Мне действительно повезло: не было каких-то проходящих программ, которые бы не нравились мне или зрителям. Я счастливый человек.

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