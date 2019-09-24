https://static.news.ru/photo/5709c08c-deab-11e9-9939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Телеведущий Юрий Николаев призвал россиян молиться за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая лечится от онкологического заболевания. Двенадцать лет назад врачи также ставили ему неутешительный диагноз (рак кишечника), поэтому Николаев не понаслышке знает, как важна в такие минуты поддержка родных и близких.

Я мысленно рядом с этой семьёй — с Настей, с Петром. Посылаю Насте свою энергию. Знаю, что Петя Чернышёв очень любит Настю и сейчас рядом с ней, не отходит. Я молюсь за Настю. Быть может, наша общая энергия, слова поддержки помогут ей победить недуг, — рассказал он в беседе с « Комсомольской правдой ».

Он отметил, что не хочет вникать в подробности болезни актрисы, однако считает неправильным преждевременные сообщения о состоянии артистки из неосведомлённых источников.

У меня вопросы к каждому, кто выкладывал в Интернете своё видение ситуации. Сведения от Андрея Разина, Садальского — это не та информация, которой я могу верить, вот в чём дело, — отметил Николаев.

Ранее News.ru писал, что медики признали опухоль Заворотнюк неоперабельной и намерены поддерживать состояние знаменитости только с помощью медикаментов. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в одной из частных клиник Москвы. Её состояние врачи характеризуют как стабильно тяжёлое.