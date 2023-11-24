Юрий Николаев рассказал о самочувствии Юрий Николаев сообщил, что чувствует себя так же, как выглядит

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Юрий Николаев

Российский телеведущий Юрий Николаев во время творческой встречи в преддверии своего 75-летнего юбилея сообщил, что чувствует себя так же, как выглядит, передает корреспондент NEWS.ru. 16 декабря 2023 года народному артисту РФ и легендарному ведущему «Утренней почты» исполнится 75 лет. Поздравить Николаева с юбилеем приедут звезды отечественного шоу-бизнеса и телевидения.

Как выгляжу, так и чувствую, — сообщил телеведущий.

До этого Николаев назвал себя патриотом и высказался об уехавших из России артистах, заявив, что они выступили против своей родины. По его мнению, им нет обратной дороги домой и для них должны быть закрыты все концертные площадки. Николаев предложил уехавшим артистам найти себе работу за границей.

В 2019 году Николаев призвал россиян молиться за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая лечится от онкологического заболевания. Двенадцать лет назад врачи также ставили ему неутешительный диагноз (рак кишечника), поэтому Николаев не понаслышке знает, как важна в такие минуты поддержка родных и близких.

Он отметил, что не хочет вникать в подробности болезни актрисы, однако считает неправильным преждевременные сообщения о состоянии артистки из неосведомленных источников.