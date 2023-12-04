«Мало ли кто куда уезжает»: автор песни Орбакайте о ее возвращении Композитор Брылин и поэт Ильичев призвали прекратить травлю Орбакайте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте не должна отвечать за действия Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявили в эксклюзивном интервью NEWS.ru композитор Илья Брылин и поэт Владимир Ильичев — авторы песни «Только вдвоем», с которой Орбакайте выступала на «Песне года». Концерт прошел в минувшие выходные в ЦСКА.

Автор слов Ильичев, поработавший также с Григорием Лепсом, Филиппом Киркоровым и многими другими исполнителями, рассказал, как около трех лет назад отправил новое стихотворение Алле Пугачевой. Он надеялся, что артистка захочет выпустить песню. Пугачева действительно перезвонила и сообщила, что готова взять его стихи, но композицию будет петь ее дочь, Кристина Орбакайте.

Я уточнил, точно ли Кристина будет петь эту песню. На что Алла Борисовна ответила, мол, что мать скажет, то она и будет петь, — рассказал поэт.

Автор музыки Брылин отметил, что остался доволен исполнением Орбакайте, от которого «бегут мурашки». Тем, кто имеет вопросы к политической позиции дочери Пугачевой, он сказал, что Орбакайте «всегда была здесь и с нами».

Мало ли кто куда уезжает: из-за здоровья, детей, профессии. Она — наша. Мы все русские люди, — убежден он.

Поэт Ильичев в свою очередь поблагодарил организаторов «Песни года» за то, что не побоялись пригласить Орбакайте. По его словам, другие площадки пока отказываются от композиций Кристины.

Вы знаете, по какой причине. Спасибо огромное организаторам «Песни года» за то, что они отделили политику от творчества и приняли верное решение, и Кристина сегодня с нами, — подчеркнул автор.

Говоря о позиции Галкина, Ильичев ответил, что «сын за отца не в ответе», имея в виду, что Орбакайте не должна отвечать за поступки мужа своей матери. По словам поэта, «время рассудит, это такой чувствительный вопрос». Он также отметил сценический профессионализм Орбакайте, которая «ничего не делает сквозь пальцы, а наоборот, на самом высоком уровне, и влюбляет зрителей в песню».

Ранее Орбакайте, которая давно обосновалась в США, вернулась в Россию. Артистку заметили на мероприятии «Песня года», где она позировала журналистам. Знаменитость выглядела отдохнувшей.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин на этом фоне опубликовал скрин переписки с певицей, в которой попросил ее сделать публичное заявление об СВО. Общественник назвал позицию Орбакайте «тихушной» и задался вопросом, не использует ли дочь певицы Аллы Пугачевой Россию для зарабатывания денег.