Лепса решили не наказывать за «пропаганду асоциального поведения» Суд в Москве отклонил иск к Лепсу за «пропаганду асоциального поведения»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Хамовнический суд Москвы отклонил иск лидера религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» Александра Морозова к певцу Григорию Лепсу о взыскании 10 млн рублей за «пропаганду асоциального поведения», сообщает РИА Новости. Истец заявил, что ответчик должен понести наказание за употребление нецензурных выражений на YouTube-каналах, что оскорбляет принципы религиозных активистов.

Соответчиком по иску выступало ООО «Гугл». В заявлении, в частности, говорилось, что Лепс «пропагандирует асоциальное поведение на различных YouТube-каналах, употребляя нецензурные выражения в сети Интернет, и извлекает от этого доход, чем оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст». Помимо компенсации морального вреда, Морозов также требовал обязать артиста семь раз публично с выражением зачитать решение суда в случае удовлетворения иска.

По данным издания URA.RU, уроженец Челябинской области Александр Морозов отбыл 19-летний тюремный срок за бандитизм, вымогательство и заказные убийства, после чего в 2016 году создал «правозащитную» организацию «профсоюз «Братство Морозов — Златоуст». В мае 2023 года Морозов через суд требовал закрыть YouТube-канал певца Егора Крида и удалить оттуда все видеоролики. В апреле 2023 года Морозов через суд требовал удалить канал блогера Анастасии Ивлеевой на YouTube, поскольку его просмотр причинил ему моральные страдания. В качестве компенсации истец требовал с блогера 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что во время своего гастрольного тура по России Лепс исполнил песню «Стаканы» уехавшего из России после начала СВО Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По словам музыканта, песня «Стаканы» стала такой же визитной карточкой «Аквариума», как композиция «Под небом голубым». Коллектив играл ее на каждом концерте, пока Гребенщиков не уехал из России, выступив против проведения специальной военной операции на Украине.