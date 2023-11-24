Юрий Николаев назвал лучших телеведущих в России Николаев высоко оценил работу Нагиева и Урганта в качестве ведущих

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Лучшие телеведущие России сегодня — Иван Ургант и Дмитрий Нагиев, заявил NEWS.ru народный артист Юрий Николаев на своей творческой встрече в преддверии 75-летнего юбилея. По его словам, оба телеведущих работают очень хорошо и очень профессионально, им удалось найти свой образ.

Сейчас упор на Дмитрия Нагиева, на Урганта, пожалуй, все. Они работают в разных жанрах, но работают очень хорошо и очень профессионально, и оба нашли свой образ, — заявил Николаев.

Ранее сообщалось, что на телевидении за последние полтора года не появляются ведущие передачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант и Александр Гудков. Несмотря на то что закрытие программы связывали с желанием Первого канала отойти от развлекательного контента в момент начала СВО, артисты на «первую кнопку» так и не вернулись. Каждый из них 24 февраля 2022 года опубликовал в социальных сетях изображение черного квадрата.

Телеведущий Дмитрий Нагиев после начала СВО отказался вести проекты на федеральных каналах. В сентябре 2022 года в эфир Первого канала вернулся проект «Голос 60+», ведущей которого стала Лариса Гузеева. Место ведущего шоу «Голос» и «Голос.Дети» заняла Яна Чурикова. По словам генерального продюсера телеканала Юрия Аксюты, Нагиев устал и решил взять отпуск.