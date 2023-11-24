Николаев допустил возвращение на телевидение «Утренней звезды»

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Юрий Николаев

Народный артист России Юрий Николаев на творческой встрече в преддверии своего 75-летнего юбилея не исключил возвращения на экраны телепрограммы «Утренняя звезда», передает корреспондент NEWS.ru. Однако, пояснил телеведущий, вряд ли стоит ожидать выхода передачи на Первом канале.

Вполне может вернуться. На Первый — навряд ли, а вот «Дисней» или «Карусель» — да, я это допускаю, — сказал Николаев.

Также он назвал лучших телеведущих России. Ими, на его взгляд, являются Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. Артист считает, они оба работают профессионально и им удалось найти свой образ.

Также Николаев раскритиковал работу караоке-баров в Москве во время проведения специальной военной операции. Он выразил непонимание того, что люди в это время веселятся и делают вид, будто ничего не происходит. Вместе с этим артист усомнился в целесообразности вручения артистам государственных наград.

Ранее сообщалось о возвращении на Первый канал заслуженной артистки России Кристины Орбакайте. Певица сообщила, что снялась в четвертом сезоне сериала «Тест на беременность». Артистка сыграет принципиальную заведующую родильным отделением Нику Алексеевну. При этом она отказалась от съемок в новогодних шоу, хотя до этого была постоянным их участником. Это решение она комментировать не стала.