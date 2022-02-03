Никита Михалков не приехал проститься с Виктором Мережко

Отсутствие кинорежиссёра, председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова на церемонии прощания с народным артистом России Виктором Мережко удивило поклонников покойного сценариста, по произведению которого Михалков снял свой знаменитый фильм «Родня» с Нонной Мордюковой в главной роли. Об этом сообщил журналист NEWS.ru, находившийся на гражданской панихиде в Доме кино, где родные, коллеги и зрители 3 февраля простились с Мережко.

Присутствовавшие на траурной церемонии отметили небольшое число знаменитых коллег сценариста на прощании с ним. Почтить память Виктора Мережко пришли актёр, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, заслуженный артист России Борис Галкин, драматург Аркадий Инин, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева.

Зайцева, сыгравшая Шурку в фильме «Здравствуй и прощай» по сценарию Виктора Мережко, поблагодарила покойного за свою первую большую роль в кино.

Спасибо вам за эту роль, спасибо за наши с вами душевные посиделки. Виктор был сильным, крепким, жизнерадостным мужчиной. Спасибо вам, что сохранили верность своей Тамарочке (жена Мережко умерла в 1997 году. — NEWS.ru), которую не забывали. С ней вы и упокоитесь, — заметила Людмила Зайцева.

По словам актрисы, когда супруги Виктора Мережко не стало, режиссёр дал клятву детям, что мама у них останется одна и он больше никогда не женится.

И он сдержал слово, потому что был настоящим мужчиной. Что делать, приходит такое время, когда надо смиряться (со смертью. — NEWS.ru), — заключила артистка.

Однако многие актёры и режиссёры, прославившиеся благодаря фильмам, сценарии к которым написал Виктор Мережко, проигнорировали церемонию. Хотя дети покойного предоставили возможность проститься с ним всем желающим. С особым сожалением поклонники Мережко восприняли отсутствие Никиты Михалкова, снявшего по его сценарию фильм «Родня» с Нонной Мордюковой, Юрием Богатырёвым и Светланой Крючковой. Почему Михалков не приехал проститься с Мережко, сотрудники Дома кино корреспонденту NEWS.ru пояснить затруднились.

Ранее сообщалось, что сценарист и режиссёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни 30 января 2022 года в одной из больниц Санкт-Петербурга вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Драматург Аркадий Инин, который на протяжении 46 лет был ближайшим соседом Мережко, пока тот не переехал в Петербург, с сожалением отметил в беседе с NEWS.ru, что его друг и коллега не верил в существование ковида, считая его «выдумкой врагов России», и «презирал медицинские маски».

NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию прощания с режиссёром в Доме кино. Мережко похоронили рядом с женой на Троекуровском кладбище.