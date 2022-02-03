Дочь и депутат Мосгордумы расплакались на прощании с Мережко

Единственная дочь народного артиста России Виктора Мережко Мария и его друг-актёр, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов расплакались на церемонии прощания со сценаристом и режиссёром в Доме кино. Об этом сообщил журналист NEWS.ru, находящийся на гражданской панихиде.

Виктор был для меня очень близким другом. Цельный человек, верный в дружбе, в творчестве, в искусстве. Верный жене, которую обожал, верный детям. Величайший сценарист нашего времени, у него нет ни одной проходной картины. В новом веке, когда на экраны хлынула безвкусица, он снял как режиссёр «Соньку Золотую Ручку» и другие картины, — рассказал Евгений Герасимов.

Депутат МГД признался, что собирался позвонить Виктору Мережко как раз 30 января (в день смерти режиссёра) — Герасимов вскоре должен был отправиться со спектаклем «Доходное место» на гастроли в Петербург, где жил Мережко в последние годы.

Хотелось встретиться, поговорить. Но созвониться не успели. Теперь Виктора нет, — сквозь слёзы сказал Евгений Герасимов.

Ранее сообщалось, что сценарист и режиссёр Виктор Мережко умер 30 января 2022 года в одной из больниц Санкт-Петербурга вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Драматург Аркадий Инин, который на протяжении 46 лет был ближайшим соседом Мережко, пока тот не переехал в Петербург, с сожалением отметил в беседе с NEWS.ru, что его друг и коллега не верил в существование COVID-19, считая его «выдумкой врагов России», и «презирал медицинские маски».

По печальному совпадению, Виктор Мережко скончался в один день с актёром Леонидом Куравлёвым. Как и исполнителя роли Афони, Мережко похоронят на Троекуровском кладбище рядом с покойной женой Тамарой, умершей в 1997 году. После её смерти Виктор Мережко посвятил себя детям и больше не женился.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию прощания с режиссёром в Доме кино.