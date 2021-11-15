Михалков высказался о границах идеальной России

Российский режиссёр Никита Михалков поделился своим видением границ идеальной России. Отвечая на вопрос международного обозревателя «Коммерсанта» Максима Юсина в программе «Право знать!» на ТВЦ, он заявил, что в состав идеальной, по его мнению, России могли бы войти Украина и Белоруссия.

То, что существует сегодня в наших пределах, плюс Украина, по крайней мере восток Украины, хотя я думаю, что вся Украина и Белоруссия <...>. Это не имперские замашки, это эмоциональное ощущение, моё органическое ощущение, что вот это и есть мы, — сказал Михалков.

При этом, по его словам, Западная Украина никогда «не прирастёт по-настоящему». Режиссёр также уверен, что в состав его идеальной России не должна входить Прибалтика, поскольку она «живёт своей жизнью».

В феврале 2021 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил завести уголовные дела на режиссёра Никиту Михалкова и актёра Михаила Пореченкова. Кроме того, по его мнению, в стране следует запретить распространение их фильмов.