Минкульт Украины предлагает завести дела на Михалкова и Пореченкова

https://static.news.ru/photo/6fdb60fe-6c6a-11eb-ade2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в отношении режиссёра Никиты Михалкова и актёра Михаила Пореченкова следует завести уголовные дела. Кроме того, в стране следует запретить распространение их фильмов.

При этом, по его словам, в стране нельзя запрещать произведения советских классиков, которые посетили Крым и получили запрет на посещение Украины.

Урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводился автоматически на его произведения. На книгу, пластинку, аудиовизуальный продукт, ещё что-то, — подчеркнул он.

Чиновник привёл в пример советский фильм «Полёты во сне и наяву», многим актёрам из которого запрещён въезд в страну. Он отметил, что многие картины сейчас «лежат на полках» и украинцы не могут посмотреть их легально.

Такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством, — подчеркнул он в интервью изданию «Обозреватель».

В августе 2015 года украинские власти создали чёрный список российских деятелей культуры, который сейчас содержит 159 имён.

Ранее российский актёр Алексей Гуськов удивился включению в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, которую составили в Министерстве культуры и информационной политики страны. Артист напомнил, что часть жизни он провёл в Киеве и не представляет никакой опасности для Украины, писал NEWS.ru.