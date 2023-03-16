Дмитрий Губерниев: В шоу-бизнесе много фальши, а я один из самых искренних Телекомментатор рассказал NEWS.ru о новом музыкальном шоу «Моя мелодия», «дружбане Баскове» и шансах России на участие в Олимпиадах

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Дмитрий Губерниев

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал одним из героев нового музыкального шоу «Моя мелодия» на телеканале «Россия» (премьера 17 марта). Это программа-сюрприз: известные личности заходят в студию, не зная заранее, что их там ждет. О впечатлениях от проекта, «дружбане Баскове», любимых мелодиях юности Дмитрий Губерниев рассказал в интервью NEWS.ru. Не обошлось и без спортивных вопросов: комментатор оценил шансы российской сборной на участие в Олимпиадах 2024 и 2026 годов, объяснил, почему не считает выступление российских спортсменов под нейтральным флагом предательством, и призвал поддерживать отечественный спорт и российских тренеров.

«Я люблю тяжелый рок»

— Почему согласились участвовать в музыкальном шоу «Моя мелодия» на канале Россия?

— Канал «Россия» — это мой родной канал. И я с удовольствием принимаю участие во всех возможных его проектах. И в качестве ведущего, и в качестве участника. Ведущий — Коля Басков, мой дружбан. Меня пригласили — я согласился.

— Жанр шоу можно определить как музыкально-ностальгический. Какие мелодии являются для вас любимыми? И с какими хитами связаны самые приятные воспоминания?

— Вообще, я люблю тяжелый рок. И у меня есть сольный альбом тяжелого рока у микрофона, спродюсированный известным музыкантом и продюсером Кириллом Немоляевым. Но, например, в группе Guber Band (я же сам пою чуть-чуть) я играю совсем другую музыку.

Но период моего становления — это середина 1980-х, период расцвета „металла“, кругом Scorpions, Accept, Iron Maiden. На российской эстраде был только один исполнитель, чьи песни выворачивали мои душу и сердце наизнанку, когда он пел про любовь, про счастье или, наоборот, про несчастье. Я не буду сейчас называть его фамилию и песни, так как эта история — эксклюзив программы „Моя мелодия“. Посмотрите и узнаете.

Если говорить про отечественную музыку, то очень мне нравится Эдуард Артемьев (1937–2022), невероятная величина. Я буквально на днях переслушал его музыкальные темы из фильмов «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова, «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и многих других. Конечно, Артемьев абсолютный гений.

Если говорить про других наших замечательных певцов, то я разные стили люблю. Но в любом случае приоритет — это тяжелый рок. В последние годы, может быть, сместившийся в сторону рока мелодичного.

— Как относитесь к модному у молодежи рэпу, например?

— Я записал одну рэповую песню с коллегами из «Камеди Клаб», набравшую более миллиона просмотров. О том, почему спорт лучше рэпа. В этой песне я как раз объясняю многие вещи. А в целом рэп — говно, так и напишите.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Дмитрий Губерниев

«Выступать в нейтральном статусе — это не предательство»

— Вид спорта, с которым вас чаще всего ассоциируют — биатлон. Биатлонисты уже год не выступают на международных турнирах. Что говорят спортсмены, функционеры? Чего ждут, к чему готовятся?

— Я сейчас в Тюмени нахожусь, прошли соревнования за Кубок Содружества по биатлону. Впереди чемпионат России у лыжников, у биатлонистов.

Люди готовятся, выступают. Конечно, грустят, что нас нет на чемпионатах мира. И я грущу. Но несильно. Потому что много другой работы. И мне кажется, что уныние — это самый главный грех и уж точно не выход из ситуации, какой бы то ни было. Каждый должен делать свою работу: спортсмены — выступать, функционеры — создавать условия для спортсменов, для тренеров, в том числе, не сжигая мосты с международной федерацией. Как бы там ни было.

— В каком виде, по вашим прогнозам, российский спорт будет представлен на двух ближайших Олимпиадах в 2024 и 2026 годах?

— Не буду сейчас строить никаких воздушных замков и в небе рисовать приятным розовым цветом, что мы куда-то поедем. Я до сих пор считаю, что мы никуда не поедем. Если я ошибусь, то я первый порадуюсь.

— Что вы скажете политикам, которые говорят, что выступать под нейтральным флагом для спортсменов — это предательство?

— Выступать в нейтральном статусе это нормально. Политикам можно напомнить, если они вдруг забыли: мы три последние Олимпиады выступали в нейтральном статусе. И президент России награждал спортсменов, выступавших в нейтральном статусе.

И вообще, не бывает „недружественных“ спортсменов. Ну то есть со многими политиками и с депутатами рьяными нужно разговаривать, применяя такую серьезную фактологию. И когда ты их припираешь к стенке фактами, начинают сразу: „Ой, нас не так поняли“. Таких горячих голов очень много, которые стараются бежать впереди паровоза, собирая политические очки, так сказать.

Но еще раз повторюсь: если представляется возможность спортсмену выступать в любом качестве — надо ехать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«История с Валиевой трагически случайная»

— После Олимпиады в Сочи российский спорт больше не был прежним: пошли обвинения не просто в допинге, а в допинговой программе. Дальше начались отстранения, которые пока продолжаются, и не видно конца...

— Мы же сейчас не будем путать те отстранения, которые происходили из-за допинга, с теми, которые есть сейчас. Это разные истории.

— Тогда в Сочи это был заговор и клевета?

— Я не буду сейчас говорить про заговор и клевету, я просто скажу, что мы сделали очень много ошибок. В том числе и с точки зрения использования допинга.

Но мы эти ошибки признали, исправили, в конце концов развязали допинговую борьбу и эту допинговую борьбу во многом выиграли. Потому что потом у нас больших скандалов не было. Ну а в случае с Валиевой это, конечно, история такая, с моей точки зрения, трагически случайная. И наша задача как раз сейчас в суде доказать, что это было непреднамеренно.

— То есть политику здесь не стоит искать?

— Я точно не буду мешать политику с этой конкретной историей. Мы всегда говорим, что спорт у нас вне политики, а сами эту политику активно примешиваем. Поэтому все-таки давайте разбираться отдельно со спортом, отдельно с политикой, отдельно с экономикой и так далее. Хотя, конечно, во многом всё это связано.

«Я, в принципе, считаю Россию страной европейской»

— Российские шахматы перешли в Азиатскую федерацию из Европейской. Эта тенденция продолжится? Или это единичный случай и все остальные виды спорта останутся в Европе?

— Шахматы стоят особняком, в шахматах ты в любом случае играешь в международных турнирах, есть шахматная Олимпиада, и там немножко другой уклад.

Если брать плавание, в Азии действительно плавание неплохое. И прыжки в воду прекрасные — Япония и особенно Китай. Но мы всегда были все-таки членами европейской плавательной семьи. Чемпионаты Европы для советских и российских спортсменов — пловцов в данном случае и прыгунов в воду — значили всегда очень многое. И если брать футбол, с моей точки зрения, тоже надо стремиться вернуться в Европу.

Я, в принципе, считаю Россию страной европейской. Как бы там ни было.

— Есть ли шанс вернуть болельщиков на футбольные трибуны, не отменяя Fan ID? Или тут поможет только отмена?

— Это сложный вопрос. Но ситуация, по-моему, зашла в тупик сейчас. На футбол действительно почти никто не ходит. Это большая катастрофа. Экономическая, прежде всего. И социальная, как мне кажется, потому что футбол — это все-таки спорт номер один. И когда такое идет, надо с этим что-то делать. Что — вопрос не ко мне.

— Какие у Fan ID есть плюсы?

— Не знаю. Нет ответа. Я ни про плюсы, ни про минусы говорить не готов.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

— Недавно Тelegram-каналы обшучивали трансгендера из Финляндии, выступавшего на чемпионате Европы по фигурному катанию. Что вы думаете об этой истории?

— Трансгендер из Финляндии, насколько я знаю, какой-то фермер, для которого фигурное катание — это абсолютно любительская история. Катался — и дай бог ему здоровья.

Нам нужно о себе думать, а не о трансгендерах из Финляндии. Наша большая ошибка, что мы думаем черт знает о чем, кроме собственной страны и собственного спорта.

Вот вы меня сейчас спрашиваете не про катки и про секции, не про зарплату тренеров, а про трансгендера из Финляндии. Который зарабатывает, живет счастливой жизнью и даже участвует в чемпионате по фигурному катанию. А у нас секции закрываются спортивные, потому что денег нет их содержать.

— Что делать?

— Надо спорт поддерживать. Обращать внимание на детей, на учителей, на медицину.

«В шоу-бизнесе фальши много»

— Теперь можете признаться: слезы Ольги Бузовой в прямом эфире спортивного телеканала во время Евро-2020 — это экспромт? Или заранее договаривались?

— Ни о чем не договаривались, это был абсолютный экспромт. Мы уже, так сказать, сейчас на гребне нашего перемирия. Я надеюсь с Олей в каких-то совместных проектах принять участие. Тут никакого антагонизма нет, мы коллеги по работе.

— Вы неоднократно комментировали также конкурс «Евровидение». Когда Россия снова станет принимать в нем участие, какие у вас прогнозы?

— Сегодня это как гадание на кофейной гуще. Но если про Олимпиаду можем сказать, что либо да, либо нет — вернемся или не вернемся, 50 на 50, то с Евровидением, мне кажется, какая-то многолетняя история [отстранения] будет.

Я уже сказал выше, что Россия, с моей точки зрения, страна европейская, значит, когда-нибудь это произойдет, мы вернемся.

— Есть мнение, что России нужно делать свой музыкальный конкурс, например, Русовидение. Согласны?

— Свое Русовидение, свою Олимпиаду, свой чемпионат мира по футболу — так далеко можно дойти. Давайте делать, вперед. Вот мы сейчас, пока все болтают, спорт поддерживаем в Тюмени. Спортсмены выступают, получают призовые. Вот мы действительно стараемся поддержать высокий интерес. А когда кто-то говорит, что давайте сделаем... Ну сделайте.

— Какие вы программы сами любите и смотрите как зритель? И чего нам не хватает, может быть, на телевидении?

— Мне нравятся разнообразные программы. Я смотрю, как работают коллеги — телевизионные ведущие, что-то подмечаю для себя. В целом я как сотрудник канала «Россия» очень рад тому, что мой родной канал занимает прочные позиции по рейтингам.

Программу „Моя мелодия“, конечно, буду смотреть по пятницам. Потому что это проект невероятный и я предрекаю ему большой успех. Эмоции потрясающие, неподдельные. В принципе, в шоу-бизнесе фальши много. Поскольку я уже давно в нем нахожусь, но считаю себя одним из самых искренних персонажей в этом, так сказать, змеином гнездышке.

Могу сказать, что даже «отъявленные звезды» почувствуют себя детьми в этом проекте. Прекрасная программа, добрая, хорошая, всем рекомендую. Вообще, людям же нужны эмоции. Я человек эмоциональный, и в моей работе эмоций хватает. Эмоции — это приятная штука.