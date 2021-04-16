«Оставь себе, подкаблучник»: Харламов не принял подарок Воли на свадьбу

https://static.news.ru/photo/4ae80e4a-9f2e-11eb-a1a3-96000091f725_660.jpg Фото: pavelvolyaofficial / instagram

Юмористы Павел Воля и Гарик Харламов устроили дружескую пикировку во время последнего выпуска шоу «Камеди клаб». К ним в гости пришла российская фигуристка Евгения Медведева и подарила им по толстовке.

У меня для вас есть подарочки. У меня есть свой бренд одежды, который мы старательно развиваем. И специально для вас сделали подарочки, — рассказала двукратная чемпионка мира.

Павлу Воле досталось худи с надписью «Любящий муж», и он не мог не пошутить на тему разводов коллеги Гарика Харламова.

Харлашка. Я тебе эту кофту подарю на третью свадьбу, — сказал комик.

В ответ Харламов обозвал Волю подкаблучником и добавил, что он может оставить толстовку себе.

Гарик Харламов был женат дважды: в 2010–2013 годах на экс-менеджере столичного клуба Юлии Лещенко, а потом семь лет до 2020 года состоял в браке с актрисой Кристиной Асмус. Во втором браке у юмориста родилась дочь.

Ранее NEWS.ru писал, что Харламов впервые назвал причину развода с Асмус. Он сделал это с присущим ему юмором.