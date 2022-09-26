Губерниев высказался о возможной приостановке чемпионата России по футболу Губерниев высказался о возможной приостановке чемпионата России по футболу (РПЛ)

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings.ru допустил вероятность приостановки Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее о таком сценарии высказался депутат Гостдумы Дмитрий Свищев.

Это не ко мне вопрос. Сейчас, в принципе, обсуждать подобные вещи на фоне, мягко говоря, изменившейся повестки очень странно. Я не удивлюсь любому решению, в том числе и приостановке РПЛ, — сказал Губерниев

По информации РБК со сылкой на представителя РФС, чемпионат России не приостановят в ближайшее время, так как футбол может стать мощной объединяющей духоподъемной силой.

24 сентября сборная России по футболу вырвала победу у национальной команды Киргизии в товарищеском матче. Встреча прошла в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Это был первый матч сборной России за 314 дней. Команда была отстранена от международных соревнований в конце февраля 2022 года, такое решение приняли в УЕФА и ФИФА в связи с военной спецоперацией на территории Украины.