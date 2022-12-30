«Ушел потрясающий человек»: Михалков о смерти композитора Эдуарда Артемьева Михалков назвал Эдуарда Артемьева гениальным русским композитором

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Виктор Мережко, Эдуард Артемьев, Никита Михалков

Никита Михалков поделился переживаниями в связи с уходом из жизни композитора Эдуарда Артемьева. Он записал видео, в котором назвал друга гениальным композитором и потрясающим человеком, не сказавшим ни про кого худого слова.

В Экклезиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца. А иногда бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Собственно, это то, что я испытываю сейчас, потому что ушел гениальный композитор, очень близкий друг, — обратился к подписчикам народный артист РСФСР.

Он добавил, что не хочет говорить длинных речей, но ему важно, чтобы все понимали — из жизни ушел гениальный композитор.

Не хочу мельчить горе словом, просто хочу, чтобы все понимали, что ушел действительно гениальный русский композитор и потрясающий человек, никогда ни про кого не сказавший ни одного дурного слова. Царствие Небесное, — сказал Михалков.

Артемьев написал музыку к фильмам Тарковского, Кончаловского, Шахназарова и других. С Михалковым он работал над картинами «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих». В начале декабря режиссер и композитор вместе выходили на кремлевскую сцену в честь 85-летия режиссера.

Ранее сообщалось, что композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда.