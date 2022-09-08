Губерниев подобрал идеального соперника для футболистов на матче звезд РПЛ Губерниев: звезды РПЛ должны играть против звезд Госдумы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru иронично отреагировал на предложение главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова проводить матч звезд Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) по примеру баскетбольной Единой лиги ВТБ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, это хорошая идея, но только футболисты должны играть против парламентариев.

Великолепная идея. Причем звезды РПЛ должны играть в одной команде, а звезды Госдумы – в другой. Это будет матч объединенных звезд РПЛ и Госдумы. Я только за, — сказал Губерниев.

Депутат Гаврилов считает, что матч звезд РПЛ привлечет новых молодых болельщиков, повысит интерес к РПЛ и ее зрелищность. Он подчеркнул, что исключение российских клубов и национальной сборной из международных турниров лишило фанатов «большой доли удовольствия» от просмотра матчей. По словам парламентария, такие встречи, проводимые под эгидой Российского футбольного союза (РФС), в том числе и в регионах, серьезно повысят зрелищность и увлекательность футбола, сподвигнут еще больше детей и подростков заниматься «самой популярной игрой с мячом».