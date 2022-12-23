Бузова рассказала о процессе съемок «Самоиронии судьбы» Бузова назвала съемки «Самоиронии судьбы» самыми смешными в своей жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и актриса Ольга Бузова рассказала, что съемки в пародийно-музыкальном фильме «Самоирония судьбы» были «самыми смешными» в ее жизни и доставили удовольствие всем, кто принимал в них участие. По ее словам, которые передает «Сиб.фм», на съемочной площадке царила очень позитивная атмосфера, из-за которой никто не обращал внимания на время.

Это были самые смешные съемки, которые только можно представить. Если честно, я не могу сказать, насколько они были долгими, потому что на съемочной площадке царила такая атмосфера, все настолько получали удовольствие от процесса, что никто не обращал внимание на время, — рассказала Бузова.

Актриса также добавила, что съемки «Самоиронии судьбы» были очень масштабными и в них было задействовано много людей. По ее словам, только гримеров и костюмеров был «целый цех». Однако артистка отметила, что работать со всеми коллегами было очень комфортно.

Вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина ранее заявила, что «ничего не знает» о съемках пародии на «Иронию судьбы» от ТНТ. По ее словам, к ней «по этому вопросу никто не обращался, разрешения не спрашивал». Сын соавтора сценария советской комедии Эмиля Брагинского Виктор также заявил, что у него «никто не спрашивал разрешения на съемки ни фильма-пародии, ни какого-то другого».