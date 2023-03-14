Бестемьянова: спортсмены из РФ должны поехать на ОИ в нейтральном статусе

Фото: Emeric Fohlen/Global Look Press

Спортсмены из России должны поехать на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, если им предоставят такую возможность, считает олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова. В беседе с KP.RU спортсменка отметила, что даже в нейтральном статусе все будут понимать, представители какой страны на данный момент выступают.

Думаю, надо ехать. Я была в Пхенчхане-2018, нас называли «Нейтральной командой». Но ни одного человека в зале не было, который бы не понимал, что вышли русские. С флагом или без — все знают, что выступают русские. Надо ехать и показывать, какие мы классные, — заявила чемпионка.

По словам Бестемьяновой, спортсмены в первую очередь должны хорошо выполнять свою работу, а все остальное — это политика, которая не должна их затрагивать. Она выразила надежду, что россиян все же допустят к участию в Олимпиаде, ведь до соревнований еще практически полтора года. Фигуристка также уверена, что в России спортсменами, которые представят страну на ОИ, будут гордиться.

9 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не рассматривают возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами. Их участие допустимо только в нейтральном статусе.

Литва ранее выступила против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх. По мнению авторов документа, власти России и Белоруссии используют победы спортсменов в целях пропаганды.