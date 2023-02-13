«Огромное спасибо»: Михалков обратился к своим поклонникам после болезни Никита Михалков поблагодарил своих поклонников за поддержку во время болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске авторской программы «Бесогон» поблагодарил зрителей, которые поддерживали его во время госпитализации. Он отметил: лежа в больнице, он чувствовал силу, которая исходила от его поклонников, желавших ему скорейшего выздоровления. Эта сила помогала ему бороться с болезнью, сообщает «Царьград».

Я бы очень хотел вас всех поблагодарить за то внимание ваше, за ту любовь вашу и за беспокойство ваше во время моей болезни. <…> Огромное вам за это спасибо. В такие минуты реально понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви. Низкий вам поклон, – сказал Михалков.

Режиссер отметил, что простые люди, которые не знакомы с ним лично, молились за его здоровье в храмах и монастырях. Михалков пояснил, что именно это и есть настоящая народная любовь, а не просто популярность.

Михалкова выписали из больницы 24 января. Пресс-секретарь Никиты Михалкова Ирина Мячина ранее рассказала, что режиссер был госпитализирован 5 января с подозрением на грипп. Она также опровергла сведения, что Михалков попал в московскую больницу с коронавирусом.

Сам режиссер вышел на связь с поклонниками 10 января и сообщил, что остается в больнице под наблюдением врачей. Он призвал не верить слухам, а ориентироваться на ту информацию, которой он делится сам.