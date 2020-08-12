Президент Казахстана поздравил Путина с регистрацией вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/95d6645e-dc7b-11ea-a4b7-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Кахахстана Касым-Жомарт Токаев отметил успехи России в создании вакцины от коронавирусной инфекции.

Токаев направил поздравительную телеграмму своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины, текст послания приводит пресс-служба президента Казахстана.

Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой, — подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана также поблагодарил Путина и Россию за помощь в борьбе с последствиями пандемии, в частности за отправку медиков и гуманитарной помощи. Кроме того, Токаев сообщил, что во второй половине августа в Москву прибудет казахстанская делегация для обсуждения условий закупки вакцины от коронавируса.

Путин 11 августа проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот вакцина поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Как писал NEWS.ru, сведения о «Спутнике V» запросила у России Всемирная организация здравоохранения.