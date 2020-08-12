ВОЗ запросила у России сведения о первой в мире вакцине от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует изучить информацию об испытаниях российской вакцины от коронавируса, сообщил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса.

По его словам, в настоящее время организация ведёт переговоры с российскими регулирующими органами.

Только после анализа полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать её, — подчеркнул он.

Барбоса добавил, что после того, как организация убедится, что испытания препарата проводились согласно установленным процедурам, «можно будет говорить» о его безопасности и эффективности, передаёт LIFE.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что критика российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа за рубежом безосновательна. По его словам, нападки на препарат объясняются страхом конкуренции.

Президент России Владимир Путин 11 августа, проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.