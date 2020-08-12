Мурашко назвал причину зарубежной критики российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/915b4574-dc72-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Критика российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа за рубежом безосновательна, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что нападки на препарат объясняются страхом конкуренции.

Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определённые конкурентные преимущества российского препарата, пытаются выказать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны, — цитирует чиновника RT.

Руководитель ведомства отметил, что российские разработки в области вакцины — это решения, имеющие определённые клинические исследования и данные. Он также подчеркнул, что эксперты продолжат наблюдение даже за животными, получившими препарат в рамках эксперимента.

Мурашко также заявил, что первые партии вакцины выпустят в течение двух недель. Производство препарата ориентируют в первую очередь на внутренний рынок. Чиновник добавил, что первые образцы препарата получат медики, а саму вакцинацию сделают добровольной. Министр отметил, что по данным на 11 августа в отделениях интенсивной терапии находилось девять детей с COVID-19.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Медики выявили 5102 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1404 человека (27,5%) переносят болезнь без клинических симптомов. За всё время пандемии коронавирусной инфекции в России зафиксировали 902 701 заболевшего в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за минувшие 24 часа в РФ зарегистрировали 129 смертей от COVID-19. Общее число жертв недуга в стране достигло 15 260, писал NEWS.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.