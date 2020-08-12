https://static.news.ru/photo/d25a0da2-dc6e-11ea-a40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5102 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1404 человека (27,5%) переносят болезнь без клинических симптомов.

За всё время пандемии коронавирусной инфекции в России зафиксировали 902 701 заболевшего в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за минувшие 24 часа в РФ зарегистрировали 129 смертей от COVID-19. Общее число жертв недуга в стране достигло 15 260.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов, сообщал NEWS.ru.