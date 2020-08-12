Цепкало: мужа Тихановской могли пытать

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Бывший претендент на пост главы Белоруссии Сергей Цепкало, который был вынужден уехать из страны, уверен, что на кандидата в президенты Светлану Тихановскую было оказано давление. По его словам, её мужа могли пытать в СИЗО.

По его словам, мужчина уже несколько раз попадал в карцер.

На Светлану Тихановскую было оказано давление. Её супруг находится в тюрьме. Возможно, её запугали тем, что его будут пытать <...> возможно, ей показали даже фотографии, как пытают ее супруга, — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он отметил, что Тихановская выполнила свою задачу в качестве «символа перемен». Сейчас белорусы выходят на акции протеста не за неё, а за себя, своё будущее и своих детей.

Они не хотят больше видеть Белоруссию той страной, которой она была, где человека оскорбляют, где человека унижают, где с человеком не считаются, — подчеркнул он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%.

В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.

Позже белорусское информагентство БелТА распространило видеообращение Тихановской, в котором та, читая речь с листа, призвала белорусов прекратить протесты и не оказывать сопротивления силовикам. Сторонники оппозиции пришли к выводу, что она сделала это под давлением, когда накануне отъезда в течение нескольких часов её не выпускали из здания Центризбиркома.

В другом видеообращении, которое записала сама Тихановская, она объяснила свой отъезд беспокойством за семью и заявила, что сдалась под давлением обстоятельств.

После дня голосования в Белоруссии не утихают акции несогласных с результатами выборов. Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.