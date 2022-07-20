IKEA сняла ограничения по времени на онлайн-покупки в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IKEA сняла ограничения по времени на онлайн-покупки в рамках российской распродажи товаров компании, но пообещала возвращать в очередь ожидания в случае отсутствия активности на сайте более 10 минут, сообщается на сайте компании. Также там вновь рекомендовали не обновлять страницу, чтобы сохранить место в очереди.

После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь, — сказано в сообщении.

8 июля IKEA объявила о приостановке распродажи товаров на российском сайте. Прием онлайн-заявок был закрыт. Представители компании призвали россиян следить за обновлениями на площадке.

Впоследствии стало известно, что российские покупатели вновь не могут принять участие в распродаже IKEA, которая должна была начаться в онлайн-формате по прошествии недели. Стало известно, что организована автоматическая очередь для онлайн-покупок. Покупателям рекомендуется добавлять товары непосредственно в корзину, личный кабинет для них недоступен. Позднее время онлайн-покупок на российском сайте IKEA ограничили до 10–15 минут.