Новая разметка и ловушки на дороге: как не получить обидный штраф Штрафы получать всегда неприятно, особенно в ситуации, когда ты вроде бы все сделал по правилам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нужно делать, если припарковаться на дороге с синими полосками на асфальте, можно ли остановиться на так называемой полукруглой разметке, почему нужно быть очень внимательным при парковке на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении или перед перекрестками? Как законопослушные водители могут получить обидный штраф, да еще и эвакуацию автомобиля — в материале NEWS.ru.

Синяя разметка: не ждите пяти минут

Сколько стоит ошибка? До 5000 руб.

Несколько месяцев назад на дорогах в России появилась новая разметка синего цвета. Увидев ее, водители должны быть внимательны, ведь она означает, что за стоянку в этом месте необходимо платить. И если этого не сделать, то можно получить крупный штраф. Например, в Москве за неоплату парковки наказание составляет 5000 руб., а Санкт-Петербурге или Сочи — 3000 руб.

Правила пользования платными парковками в каждом городе свои. Одни из самых суровых — в российской столице. Ведь в Москве дается только 5 минут на оплату стоянки. И немало водителей уже получили обидный штраф за то, что они всего на несколько секунд задержали оплату стоянки. 5000 руб. за одну минуту?! Увы, да.

Ситуацию со «штрафами за минуту» обсуждали даже в Государственной думе. «Сегодня в Москве люди паркуются и с трудом ловят Сеть, чтобы успеть провести оплату за пять минут. А в центре, между прочим, проблемы с GPS. И приложение не всегда работает. В итоге уже на шестой минуте вам может автоматически прилететь штраф, который практически невозможно оспорить», — заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Что делать, чтобы не получить штраф: оплачивать парковку сразу же после остановки. Попытка выиграть пару лишних минут может привести к штрафу. Кстати, если вы оплачиваете парковку в приложении «Парковки России» (пока работает только в Москве и Санкт-Петербурге), то помните, что там вы три раза в месяц можете изменить время начала и окончания стоянки или поменять номер автомобиля. То есть даже если вы забыли заплатить за парковку, то можно это сделать потом и избежать штрафа. И еще — отсутствие синей разметки не означает, что парковка бесплатная. Ведь разметка может быть белой (до 1 марта использовали именно такую) или ее может не быть вовсе (например, она стерлась). Однако если есть знак о платной парковке, то за стоянку надо платить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парковка на полукруглой или треугольной разметке: возможна даже эвакуация

Сколько стоит ошибка? До 3000 руб. + эвакуация (в Москве от 3547,5 до 10 580 руб.)

Если оставить машину на месте, которое выделено полукруглой или треугольной разметкой, то можно получить немаленький штраф. Ведь подобная разметка обозначает не парковочное место, а начало и конец зоны платной парковки (часто такие полукруги или треугольники рисуют недалеко от перекрестков или при выезде из дворов).

Интересно, что за парковку на такой разметке выписывают штраф не как за стоянку под запрещающим знаком (500 руб. в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где речь идет о 3000 руб.), а по статье 12.19, часть 4 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств). Штраф за это нарушение составляет 2000 руб., а в Москве и Петербурге — 3000 руб.

Мало того: за стоянку на полукруглой или треугольной разметке могут увезти машину на эвакуаторе. Стоимость принудительной эвакуации зависит от города. Например, в Москве ее цена связана почему-то с мощностью мотора. Владельцы машин с двигателем до 80 л. с. платят 3547,5 руб. с учетом скидки при оплате на месте (без нее — 4730 руб.), с мотором от 80 до 250 л. с. — 5655 руб. с учетом скидки, а перемещение авто с агрегатом мощнее 250 л. с. стоит уже 7935 руб. (без скидки — 10 580 руб.).

Что делать, чтобы не получить штраф: внимательно смотреть на разметку. И не ставить на полукруг машину, даже если вам нужно отойти всего на пять минут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желтая линия вдоль дорог говорит об опасности

Сколько стоит ошибка? До 3000 руб. + эвакуация (в Москве от 3547,5 до 10 580 руб.)

Желтая разметка вдоль обочин говорит об одном — парковка в этом месте запрещена. Причем если желтая линия сплошная, то в этом месте запрещена даже остановка. Если же на дороге нанесена прерывистая желтая линия, то остановиться в этом месте можно, однако стоянка запрещена (как правило, желтая разметка дублируется знаками).

Кроме того, разметка желтого цвета (но уже зигзагообразная) применяется для обозначения остановок общественного транспорта. И в этих местах запрещено парковаться не только в пределах разметки, но и ближе 15 метров до нее.

За парковку у желтой линии положен штраф: 1500 руб. (3000 руб. для Москвы и Петербурга), а если оставить машину на остановке, то наказание будет 1000 руб. (3000 для Москвы и Петербурга).

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Плюс к этому возможна эвакуация

Что делать, чтобы не получить штраф: запомнить, что желтый цвет на дороге — это опасность. Парковать автомобиль у желтой разметки нельзя.

Сплошная белая линия в центре дороге предупреждает: не паркуйся.

Сколько стоит ошибка: до 3000 руб. + эвакуация (в Москве от 3547,5 до 10 580 руб.).

Согласно ПДД, запрещена остановка в местах, где между сплошной линией разметки и автомобилем остается менее 3 метров (ближе 5 метров к пешеходным переходам и ближе 15 метров к остановкам общественного транспорта). То есть если на дороге с одной полосой движения в каждом направлении вы не видите запрещающего знака или желтой разметки, но при этом в центре есть сплошная белая полоса, то нужно понимать, что, скорее всего, парковаться там запрещено.

Дело в том, что согласно российским ГОСТам, ширина одной полосы для городских дорог составляет от 2,75 до 4 метров. При этом ширина современного автомобиля обычно колеблется в пределах до 2 метров. То есть даже если вы припаркуетесь на относительно широкой дороге (которая имеет сплошную разметку в центре), то автомобиль могут эвакуировать. Плюс, конечно, штраф: 1500 руб. (3000 руб. для Москвы и Петербурга).

Что делать, чтобы не получить штраф: если видите сплошную линию в центре дороги (обычно ее наносят недалеко от остановок или перекрестков), то, возможно, парковаться в этом месте нельзя. Лучше поискать другое.



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