Двухнедельная, музыкальная, политическая: 7 самых длинных пробок в мире Пробки перед Крымским мостом не самые рекордные для России

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Огромные пробки у Крымского моста стали одним из главных новостных поводов последних дней — по сообщениям очевидцев, из-за досмотра машин при въезде на мост водители стояли в очереди несколько часов. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, для решения проблем предполагается даже использовать два военных десантных корабля, которые займутся перевозкой автомобилей через Керченскую переправу. Однако пробки перед Крымским мостом — далеко не самые рекордные. Какие дорожные заторы были самыми длинными — в материале NEWS.ru.



Дорожные пробки появились задолго до изобретения автомобиля. Еще жители Древнего Рима жаловались, что по городу сложно проехать на колеснице и нужно постоянно стоять в очередях. Юлий Цезарь пытался решить проблему дорожных заторов в Вечном городе и даже ввел некое подобие правил дорожного движения. Однако эти меры не дали результатов: древние узкие улицы все равно были запружены повозками и проехать по Риму было сложно.

Почему возникают дорожные пробки

Можно выделить три основные причины возникновения дорожных пробок: исторический фактор, ошибки при проектировании или просто случай. Под последним подразумеваются аварии, сужения дорог из-за временного ремонта, погодные условия и так далее. И если решить проблему, которая вызвала затор (например, убрать разбитые автомобили на обочину), то дорожная пробка через какое-то время рассасывается.

Сложнее справиться с ошибками при проектировании. Например, в старых европейских городах, которые были построены сотни лет назад, нельзя разрушить дома ради прокладки новых магистралей. Поэтому в таких местах пробки будут всегда. А ошибки при проектировании хоть и можно исправить, однако сделать это порой непросто.

Ну а если одновременно объединяются несколько причин, то может возникнуть не просто большая, а гигантская автомобильная пробка.

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пробка длиной 309 км

Считается, что самая большая дорожная пробка в мире образовалась в ноябре 2013 года в городе Сан-Пауло, который называют экономической столицей Бразилии (в «Большом Сан-Пауло» проживает около 29 млн человек). Именно здесь 15 ноября 2013 года был установлен абсолютный рекорд — общая длина пробок в мегаполисе составила 309 км.

В День провозглашения республики несколько миллионов жителей Сан-Пауло решили отправиться за город и движение просто замерло на много часов. Очевидцы писали, что порой они стояли час, чтобы проехать лишь один перекресток. Причем это был не первый случай, когда в Сан-Пауло образовывались гигантские пробки — в один из дней 2009 года общая длина пробок составила 293 км.

Возможно, именно из-за таких гигантских заторов в Сан-Пауло в последние годы очень активно развивается сервис воздушного такси — обеспеченные жители города поняли, что передвигаться по мегаполису можно только по воздуху.

Пробка на две недели

Пробка в Китае на трассе G110, которая ведет из Пекина вглубь страны, в августе 2010 года была короче, чем в Сан-Пауло — около 100 км. Но зато она не могла рассосаться на протяжении почти двух недель. По словам некоторых водителей, они простояли в пробке 5 дней, а порой скорость движения не превышала 1 км в час.

Причиной пробки был рост трафика на китайской национальной трассе G110 с 2005 года, который увеличивался примерно на 40% каждый год. В результате к 2010 году интенсивность движения по G110 была на 60% выше проектной. Но настоящий кризис случился 14 августа, когда дорожные службы начали ремонт магистрали и сузили шоссе в два раза. Проблему усугубил наплыв тяжелых грузовиков, которые везли уголь в Пекин из Внутренней Монголии — многие из них были перегружены, а на G110 в то время не было весовых пунктов контроля в отличие от других трасс — именно поэтому водители туда и направились.

По свидетельствам водителей, местные жители воспользовались сложной ситуацией на дороге и попытались как следует заработать. Бутылку воды, которая стоила 1 юань, продавали на трассе за 15 юаней. А цены на лапшу быстрого приготовления выросли в три — пять раз.

Пробка были ликвидирована только к началу сентября, когда власти запретили грузовикам въезжать на трассу G110 и расширили полосы для движения.

Пробка ради рока

Самой «музыкальной» автомобильной пробкой можно назвать трехдневное «стояние» с 15 по 18 августа 1969 года на дороге, ведущей из Нью-Йорка в Бетел. Пробка случилась из-за того, что тысячи молодых людей поехали на музыкальный фестиваль, который известен как Вудсток.

Изначально организаторы фестиваля уверяли, что на него приедет не более 50 тыс. человек, однако в реальности Вудсток посетило около полумиллиона зрителей.

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пробка свободы

Самой «политической» пробкой можно назвать затор, который произошел 12 апреля 1990 года в Германии. 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, границы между Федеративной Республикой Германия (ФРГ) и Германской Демократической Республикой (ГДР) стали открытыми. Многие жители социалистической ГДР решили поехать в капиталистическую ФРГ во время пасхальных праздников. По некоторым оценкам, в пробках на пути из одной части Германии в другую стояло около 18 млн автомобилей.

Главная пробка прошлого века

Книга рекордов Гиннесса утверждает, что самая длинная пробка XX века была во Франции 16 февраля 1980 года на трассе Париж — Лион. Ее длина составила 176 км. Причиной затора стало одновременное желание 5 миллионов французов поехать на отдых в выходные дни. На улице в тот день стоял густой туман, который спровоцировал аварии.

Самая большая пробка в России

Россия также входит в список стран, где были зафиксированы самые большие дорожные пробки. На первом месте пробка на трассе М-10 Москва — Санкт-Петербург, которая образовалась 30 ноября 2012 года. Трасса оказалась парализована на протяжении 200 км из-за снегопада и многочисленных аварий — треть магистрали от Москвы до Петербурга тогда стояла в пробке. Некоторые автомобили застряли в заторе на три дня. МЧС развернуло на трассе полевые штабы, где водители могли согреться, получить воду и продукты. Некоторые водители не смогли воспользоваться этой помощью.

Похожий коллапс произошел в марте 2023 года в Ростовской области — из-за снегопада образовалась 50-километровая пробка. Чтобы очистить дорогу и пробиться к водителям, власти были вынуждены использовать тяжелые грейдеры, продукты и воду доставляли на снегоходах, рабочие демонтировали ограждения, которые мешали выезжать на встречную полосу.



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