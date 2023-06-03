Топ-5 самых странных автомобилей в истории марки BMW Если вы фанат баварской компании, то эти машины могут вам не понравиться

Фото: bmwgroup.com

У BMW длинная история. У ее истоков стоит небольшая компания Rapp-Motorenwerke GmbH, которая выпускала авиационные двигатели в 1913 году. Официальной датой рождения считается 7 марта 1916 года. А автомобильной фирмой BMW стала только 9 июля 1929 года. BMW выпустила много прекрасных автомобилей, но в истории баварской марки было и несколько очень странных машин. О них — в материале NEWS.ru.

BMW Isetta (1955–1962)

После окончания Второй мировой войны BMW находилась в очень трудном положении: четыре из пяти заводов были под контролем администрации СССР, а пятый был почти полностью разрушен. Первая послевоенная модель с индексом 501 оказалась не слишком успешной. Все шло к тому, что BMW обанкротится или будет куплена кем-то из конкурентов.

Однако боссы баварской компании решились на отчаянный шаг — они приобрели лицензию на выпуск маленькой итальянской машинки Iso Isetta. Конечно, такой автомобиль совершенно не сочетался с имиджем BMW, но других вариантов у немцев просто не было.

Isetta, что переводится с итальянского как «маленькая Iso», отличалась не только простотой конструкции, небольшими размерами и низкой ценой. Но и тем, что у 2,3-метровой машинки была всего одна дверь. Причем она располагалась спереди. То есть фактически водитель и пассажир попадали в салон через лобовое стекло. И задние колеса тут стояли необычно — они были максимально сдвинуты друг к другу. Возникало ощущение, что Isetta — это трехколесный автомобиль (кстати, выпускали и такие версии Isetta для рынка Австрии и США).

Эту странную BMW приводил в движение мотоциклетный двигатель объемом 245 «кубов», который выдавал 12 л. с. Но и это было уже неплохо, ведь оригинальная Iso Isetta имела моторчик мощностью всего 9,5 л. с.

12 «лошадок» — это мало даже для маленькой машинки. Но зато и расход топлива был минимальный. Всего 3,5 л на 100 км пути. В 1956 году начался Суэцкий кризис, а цены на бензин рванули вверх — низкий расход топлива оказался кстати. Позже появились и более мощные машины, в том числе с мотором объемом 582 «куба». Мало того, BMW наладила выпуск четырехместных машин с боковыми дверьми (первые Isetta могли вместить лишь двух человек).

Всего в период с 1955 по 1962 год было выпущено более 160 тыс. BMW Isetta, которые фактически спасли баварскую компанию от краха.

Фото: bmwgroup.com BMW Isetta

BMW Z13 (1993)

В отличие от BMW Isetta этот автомобиль не пошел в серию. Однако многим поклонникам марки он запомнился надолго.

Особенностей у BMW Z13 было предостаточно. Для начала — двигатель. Он тут бензиновый (83 л. с.), но инженеры расположили его не спереди, а сзади, как у Porsche 911 или у нашего «Запорожца».

Во-вторых, тут три кресла. Причем водительское стоит прямо по центру. Даже сейчас такая форма расположения места водителя вызывает вопросы, а уж в начале 90-х годов и вовсе было непонятно, зачем так делать. Возможно, чтобы обладатель BMW Z13 мог одинаково комфортно чувствовать себя как в Европе, так и в Великобритании, где автомобили ездят по другой стороне дороги.

Ну и третья особенность BMW Z13, которая долго не давала нормально заснуть фанатам бренда, — это дизайн. До сих пор можно услышать мнение, что концепт Z13 с его странными маленькими «ноздрями» и нелепыми круглыми фарами был самым некрасивым автомобилем за всю историю марки.

Кстати, многие были уверены, что BMW Z13 станет серийным автомобилем. Однако в 1994 году BMW купила британские марки Mini и Rover, в линейке которых были небольшие модели. И разработку собственного компактного автомобиля тогда решили отложить (ну а хетчбэк 1-й серии появится в гамме BMW только в 2004 году).

Фото: bmwgroup.com BMW Z13

BMW 7-й серии E65 (2001–2008)

В 2001 году в мире не было более обсуждаемого автомобиля, чем BMW 7-й серии в кузове E65. И причина этого была не в том, что автомобиль оказался плох, — его технические характеристики были превосходными. Все дело во внешнем виде — главный дизайнер BMW Крис Бэнгл убедил руководство компании, что оно должно устроить революцию. И она получилась... Более спорной «семерки» еще никогда не было.

Сразу после премьеры автомобиль получил обидные прозвища типа «бегемот» или «кит», фанаты марки собирали подписи с требованием отставки Криса Бэнгла и прекращения производства автомобиля. Американский Time включил BMW 7-й серии в кузове Е65 в список худших по дизайну автомобилей за всю историю автопрома. Кроме того, покупатели жаловались на странно работающую мультимедийную систему iDrive, которая заменила привычные ранее кнопки и рычажки в салоне.

Однако Крис Бэнгл устоял. И пусть многие его проклинали, но у него был в рукаве козырь, против которого ни один фанат марки BMW ничего не мог сделать, — это статистика продаж. Несмотря на критику дизайна, спрос на революционную BMW 7-й серии превысил все ожидания.

Фото: bmwgroup.com BMW 7-й серии E65

BMW UR Roadster (1990)

На звание самой некрасивой BMW в истории может претендовать и концепт UR Roadster. Это была попытка сказать новое слово в создании моделей с открытым кузовом, но, кажется, она получилась не слишком удачной. Длинный и низкий капот плохо сочетался с маленькими передними фарами и черными «ноздрями», которые делали облик машины весьма унылым.

А вот с технической точки зрения тут все в порядке: под капотом стоял 2,3-литровый бензиновый мотор от BMW E30, который выдавал 230 л. с. То есть если бы эта машина пошла в серийное производство, то она была бы весьма быстрой. Некрасивой, но быстрой.

Фото: bmwgroup.com BMW UR Roadster

BMW пикап (1986)

BMW давно выпускает кроссоверы, сейчас их в гамме компании уже девять штук, начиная с маленького BMW X1 и заканчивая электрическими моделями и огромным X7. Однако пока баварская марка так и не начала производство пикапов, хотя в некоторых странах мира машины в таком типе кузова пользуются большим спросом (например, в США уже давно самым продаваемым автомобилем является именно пикап).

Хотя пикап в гамме BMW все же был. И даже не концептуальный, а вполне рабочий экземпляр. Он был создан в 1986 году инженерами спортивного отделения BMW Motorsport — им был нужен автомобиль для перевозки грузов по территории завода. Покупать для этого грузовичок показалось слишком скучным делом, поэтому они построили пикап из настоящей BMW M3 с мотором мощностью 200 л. с. В 80-х годах это был, возможно, самый быстрый пикап в мире!

Мало того, когда первый пикап был уже немолод, в BMW Motorsport построили еще один. И тоже из BMW M3. Он имел уже двигатель мощностью 420 л. с. и мог разгоняться до скорости 300 км/ч. А первый пикап был отреставрирован и отправлен в музей баварской компании.

Фото: bmwgroup.com BMW пикап

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