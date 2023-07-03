Крымский сенатор дал совет людям, собирающимся пересечь Крымский мост Сенатор Цеков: водителям следует закладывать два-три часа на проезд по Крымскому мосту

Фото: Роман Солоков/ТАСС

Сенатор Сергей Цеков порекомендовал автомобилистам, планирующим попасть на полуостров, закладывать дополнительные два-три часа на проезд по Крымскому мосту. Он пояснил в комментарии NEWS.ru, что примерно столько времени уйдет на продвижение по пробке. По словам сенатора, важно обеспечить безопасность передвижения транспорта по мосту.

Ситуация постепенно будет нормализовываться. Единственное, что я могу сейчас посоветовать, — при поездке в Крым закладывать дополнительные два-три часа на дорогу по мосту. Просто нужно быть готовыми и не нервничать. Увеличение безопасности сейчас просто необходимо для наших граждан, поэтому придется немного потерпеть, — рассказал Цеков.

Сенатор пояснил, что пробка на Крымском мосту не заканчивается из-за усиленного досмотра на пропускном пункте. По его словам, российские власти пытаются повысить уровень безопасности в период отпусков, из-за чего гражданам приходится долгое время стоять в пробке.

Цеков отметил, что авиасообщение в Крым приостановлено, а на поезда невозможно приобрести билеты из-за увеличившегося спроса. По этой причине россиянам приходится добираться на полуостров через Крымский мост.