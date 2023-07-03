Лоза назвал виновных в гигантской пробке на Крымском мосту Певец Юрий Лоза предложил наказать чиновников за пробки на Крымском мосту

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Певец Юрий Лоза призвал наказывать чиновников за очереди перед въездом на Крымский мост. По словам певца, решить проблему пробок может упрощенная система осмотра автомобилей. Тех, кто не сумел наладить бесперебойное сообщение материка с полуостровом, нужно наказывать, об этом артист сообщил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Я думаю, пора начать реально наказывать тех, кто отвечает за решение конкретных задач, связанных с жизнью страны. Ну сколько можно говорить о недостатке поездов в Крым и многокилометровых очередях перед мостом? Неужели Россия, которая создаёт самое мощное ядерное оружие в мире, не может наладить беспроблемное сообщение материка с полуостровом? Не знаю, как у вас, а у меня создаётся впечатление, что это умышленное вредительство или саботаж! — считает Лоза.

Поклонники певца уверены, что ради безопасности водители могут подождать, пока будет проведен тщательный досмотр каждого авто. Лоза же высказался за упрощение контроля автомобилей, назвав его малоэффективным.

Я человек не военный, поэтому перед разговором на военные темы стараюсь проконсультироваться со специалистами. Вот, что сказал мне знающий человек: проверки полупустых легковушек должны быть сведены к минимуму, открывать бардачки и разворачивать грудничков нет никакого смысла, так как маленький заряд никакого значительного вреда мосту не нанесёт, — считает исполнитель.

По мнению артиста, «граната под водительским сиденьем Киа Рио опасна лишь для самой машины, а для серьёзных разрушений нужна фура, забитая взрывчаткой».

Сухопутную дорогу чинить просто, поэтому насытить камерами видеонаблюдения нужно только сам мост, это на случай вылета каких-либо предметов из окна автомобиля. Вот и выходит, что, по мнению военного эксперта, можно практически убрать очереди для желающих приехать в Крым на своей машине, — полагает певец.

Утром 3 июля в Telegram-канале оперштаба Кубани сообщили, что пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края растянулась на 13 километров. Граждан призвали учитывать протяженность пробки и закладывать время на прохождение досмотра на дороге.

Сенатор Сергей Цеков порекомендовал автомобилистам, планирующим попасть на полуостров, закладывать дополнительные два-три часа на проезд по Крымскому мосту. Он пояснил в комментарии NEWS.ru, что примерно столько времени уйдет на продвижение по пробке. По словам сенатора, важно обеспечить безопасность передвижения транспорта по мосту.

Сенатор пояснил, что пробка на Крымском мосту не заканчивается из-за усиленного досмотра на пропускном пункте. По его словам, российские власти пытаются повысить уровень безопасности в период отпусков, из-за чего гражданам приходится долгое время стоять в пробке.